Ее хобби стоило ей работы

"Сибирские женщины тоже любят фотографироваться, - пишет на страницах немецкой газеты Berliner Zeitung Штефан Шолль. - Татьяна Кувшинникова, учительница из западносибирского Барнаула, разместила на своей странице в соцсети Vkontakte 603 фотографии: Татьяна в шубе, Татьяна в национальном костюме, Татьяна в мини-юбке, на лыжах и на пробежке. И, главное, Татьяна в купальнике".

"Учительница русского языка и литературы - увлеченная любительница зимнего купания. Даже при -30 градусах она плавает в большой проруби в озере Пионерском в Барнауле. "В январе я проплыла 100 метров за 2,15 минуты", - рассказала она изданию".

Хобби Кувшинниковой стоило ей работы. "Директор школы обвинила ее в том, что она одевается как проститутка, а тут недалеко и до педофилии. "Пятно на репутации школы". И предложила ей написать заявление об увольнении", - передает Шолль.

Камнем преткновения стала фотография, на которой учительница "с робкой улыбкой позирует в коротком платье и на каблуках на брусьях". "Это фото было шуткой, - уверяет она, - и точно никого не оскорбляло".

"Это увольнение несправедливо. Когда учитель показывает здоровый образ жизни, который пропагандируется государством, это должно приветствоваться", - говорит Кувшинникова.

"Но во многих российских школах преобладает мораль, которая отстает от самосознания молодых россиянок примерно на 100 лет, - отмечает Шолль. - Как правило, в сегодняшней России педагоги рискуют получить выговор и быть уволенными, если они делают репост антипутинской записи, представляют оппозицию в городском совете или громко критикуют мэра. Но, в первую очередь, если у них не та сексуальная ориентация. Например, печально известный петербургский гомофоб Тимур Булатов хвастается тем, что за последние несколько лет он добился увольнения более 60 учителей с гомосексуальной ориентацией".

"Но Татьяна Кувшинникова из Барнаула - жена и мать, она не курит и придерживается консервативных политических взглядов, - подчеркивает издание. - То есть в сущности является той, кто должна была бы стать претенденткой на участие в государственном конкурсе "Учитель года".

"Молодые девушки-бухгалтеры, студентки или абитуриентки откровенно и даже непристойно показывают себя в Facebook или на дискотеках. Однако обнаженная кожа педагога считается в этой сфере извращенной сексуальной агрессией", - говорится в статье.

Между тем министр образования Алтайского края заявил, что нельзя разбрасываться такими спортивными и ведущими здоровый образ жизни кадрами. "Кувшинниковой дали понять, что ей стоит обратиться министерство за новой работой. Но сама она больше не хочет преподавать русский язык. "Я бы устроилась в художественную школу", - говорит она. У педагога и любительницы зимнего плавания есть и художественное образование. У сибирских женщин, - пишет Шолль в заключение, - больше интересов, чем только фотографии".