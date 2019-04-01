Исследование: любители выгодных покупок склонны к лишнему весу

Кому это не знакомо? Две шоколадки по цене одной, 10% бесплатных чипсов в упаковке, пакетик мармеладных мишек в XXL-формате: для многих такие предложения являются поводом схватить товары с полки магазина, пишет немецкий таблоид Bild. Британское исследование показало, почему этого делать не стоит: люди, часто покупающие товары со скидками, склонны к лишнему весу.

"Исследование британского фонда исследований рака Cancer Research UK показало, что в Великобритании половина шоколадок, чипсов и других продуктов, способствующих набору веса, продается по акции. Исследователи изучили данные 16 тыс. британских семей с фокусом на их покупательское поведение, а также их рост и вес. Результат: в группе любителей выгодных покупок, приобретающих большинство товаров по акции, 72% людей имеют лишний вес. При этом в группе людей, в меньшей степени склонных к покупкам товаров по специальным предложениям, лишний вес был обнаружен у 64%", - говорится в статье.

"Вероятность наличия большого количества нездорового лишнего веса у людей в группе охотников за выгодой выше на 28%, - указывает Bild. - Согласно исследованию, эта тенденция прослеживается среди всех возрастных групп и уровней дохода".

"Любители приобретать товары по акции покупают на 30% меньше фруктов и почти на 25% меньше овощей, что примерно на 4 кг в месяц меньше в сравнении с покупателями, избегающими скидок".

"Британские исследователи бьют тревогу, - отмечает издание. - Прежде всего потому, что лишний вес считается сегодня существенным фактором риска в развитии 13 видов рака, в том числе рака кишечника и рака груди".

"Акции предлагают людям множество соблазнительных, но вредных продуктов и напитков. Неудивительно, что при сниженных ценах на шоколад, печенье, пирожные и лимонады у людей, часто покупающих товары по акции, больше вероятность ожирения", - говорит Линда Болд, эксперт Cancer Research UK.

"В связи с этим эксперты выступают за то, чтобы запретить скидки на нездоровые продукты на законодательном уровне или, по крайней мере, ввести соответствующие ограничения", - передает Bild.