1 апреля 2019 г. Кортни Уивер и Киран Стейси | Financial Times США досягаемы для российского вмешательства в выборы 2020 года, предупреждают эксперты "После расследования Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американскую избирательную систему эксперты предупреждают, что страна настолько же подвержена вмешательству, насколько и в 2016 году, что вызывает новые опасения в отношении президентских выборов 2020 года", - пишет Financial Times. "Если говорить о президентских выборах 2020 года, США сталкиваются со многими из тех же уязвимых мест, которые сделали их избирательную систему главной целью в 2016 году - и, возможно, с некоторыми новыми, отмечает Дуг Льют, бывший американский посол в НАТО и отставной генерал-лейтенант армии, который занимается вопросами безопасности американских выборов", - отмечает газета. "Мы более подготовлены в том смысле, что мы более осведомлены. Но с точки зрения реальной безопасности мы подготовлены немногим лучше", - указал Льют. "Он отметил, что стратегия России в 2016 году напоминала давнюю российскую военную доктрину: провести наступление на широком фронте, оценить сильные и слабые стороны, а затем подготовиться к повторной атаке на уязвимые места - и это является потенциально опасным сценарием на 2020 год", - пишет издание. "Я считаю, что в ретроспективе 2016 год выглядит как зондирущая попытка российских властей провести атаку на широком фронте и исследовать нашу избирательную систему, чтобы выявить наши уязвимые места, а затем донести эти результаты до центральной российской системы, где они смогут оценить свой следующий шаг, - считает Льют. - Я предполагаю, они многое узнали в 2016 году, поэтому, если они собираются снова сыграть с нами, в 2020 году они вернутся с более изощренными атаками". "В преддверии промежуточных выборов 2018 года Конгресс выделил 380 млн долларов для защиты американской избирательной системы от кибератак. Хотя высокопоставленные официальные лица США упоминали попытки России вмешаться в это голосование, отсутствие каких-либо крупномасштабных усилий, сопоставимых с тем, что произошло в 2016 году, заставило некоторых задуматься, не решила ли Россия "переждать" промежуточные выборы и воздержаться от действий", - сообщается в статье. Дж. Алекс Холдерман, профессор Мичиганского университета, изучавший уязвимые места машин для голосования, указал на двухпартийное расследование Сената, в ходе которого выяснилось, что в 2016 году Россия получила доступ к базам данных регистрации избирателей во многих штатах. Хотя эти штаты не нашли никаких доказательств того, что Россия использовала этот доступ для манипулирования регистрационными данными избирателей - например, для изменения имени или адреса избирателя так, чтобы он больше не соответствовал документу, удостоверяющему личность избирателя - тот факт, что они получили такой доступ, вызывает беспокойство, отметил Холдерман. "Если бы они это сделали, если бы это осталось незамеченным, это вызвало бы большой хаос в день выборов. Нам повезло, что Владимир Путин решил не нажимать на курок, - сказал он, имея в виду президента России. - К сожалению, во многих частях страны есть элементы избирательной инфраструктуры, где это все еще используется; мы не располагаем достаточными технологиями для защиты, и вопрос действительно в том, захотят ли наши противники нанести удар". "Холдерман сообщил, что около 40 штатов США по-прежнему используют такие избирательные технологии, как машины для голосования, которые устарели на десять лет и более. Многие из этих штатов не применяют корректировки программного обеспечения. Возможно, и что особенно важно, около десяти штатов все еще широко применяют машины, работа которых не связана ни с какой бумажной документацией, добавил он". "Технологические компании, однако, настаивают на том, что они лучше подготовлены к борьбе с внешним вмешательством в выборы, чем в 2016 году", - пишет Financial Times, ссылаясь на примеры Facebook, Twitter и Youtube. Однако "проблемы остаются. Два доклада, представленные Конгрессу США в прошлом году, показали, что уровень российского вмешательства был серьезнее, чем предполагалось ранее, и в них содержится предупреждение, что техиндустрия все еще не осознает масштабы проблемы. Доклады также обнаружили, что тип вмешательства меняется. Российские кибер-агенты, согласно исследованию New Knowledge, компании по кибербезопасности, все чаще ориентируются на Instagram, где пользователи взаимодействуют с изображениями и обмениваются ими чаще, чем на любой другой платформе. Instagram говорит, что в ответ он теперь предоставляет пользователям больше информации об учетных записях, например, когда они были созданы и где они расположены", отмечается в публикации. "Другая проблема заключается в том, что в своих усилиях по устранению дезинформации некоторые компании рискуют столкнуться с различными политическими противоречиями. Например, Google подвергся критике со стороны нескольких видных республиканцев за то, что он считает некоторые новостные издания его более надежными, чем другие, что, по мнению некоторых конгрессменов, используется как способ подавить консервативные голоса. Компания отрицает это", - говорится в статье. Источник: Financial Times