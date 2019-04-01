Юморист Владимир Зеленский сильно опережает всех на украинских президентских выборах

"Потрясающий прорыв Владимира Зеленского был зафиксирован опросами, проанализирован, скрупулезно разобран, но, тем не менее, его победа в первом туре президентских выборов на Украине в воскресенье 31 марта представляется исключительной сенсацией. Во-первых, потому что комик, будучи полным неофитом в политике, сумел мобилизовать избирателей с результатом, оказавшимся выше всех ожиданий. Согласно большинству экзит-полов, он набрал приблизительно 30% голосов - то есть верхний предел того, что предсказывали опросы, и это является хорошим предзнаменованием для второго тура, запланированного на 21 апреля", - пишет спецкор Le Monde в Киеве Бенуа Виткин.

"Его соперник Петр Порошенко оказался отодвинут на второе место, набрав около 18% голосов. Уходящий президент расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы, которыми до последнего момента был усеян его мандат. Однако ему удалось избежать унизительного исключения уже в первом туре - такая судьба была уготована для ветерана выборов Юлии Тимошенко (около 15% голосов), которая в третий раз потерпела неудачу при попытке завоевать верховную власть", - отмечает автор статьи.

"В пророссийском лагере, представленном двумя кандидатами, наблюдался значительный отток избирателей - было набрано менее 14% голосов, что свидетельствует о снижающемся влиянии Москвы на Украину", - говорится в статье.

"Стиль Зеленского минималистичен и легок, но подвиг, совершенный этим молодым человеком (ему 41 год), которому удалось в рекордно короткие сроки перевернуть старую украинскую политическую шахматную доску, поистине огромен. Несмотря на продолжающуюся войну на востоке страны, украинцы выбрали новизну и даже неопытность, - комментирует Виткин. - Одного напяленного Петром Порошенко костюма главнокомандующего, надежного во время бури, оказалось недостаточно, чтобы заставить забыть о всеобщем обнищании, надоевшей всем коррупции и сомнительных схемах... За несколько дней до выборов один чиновник, поддерживающий Зеленского, резюмировал подобное умонастроение: "Когда вы неизлечимо больны и вам предлагают экспериментальное лечение, это страшно, но вы на это идете".

"В отличие от бывшего американского президента Рональда Рейгана, который терпеливо строил свою карьеру от президента гильдии киноактеров до губернатора Калифорнии, у Владимира Зеленского в прошлом не было никаких публичных обязательств. Актер-комик, родившийся в еврейской семье в русскоязычном и промышленном центре Украины Кривой Рог, сначала участвовал в региональных конкурсах юмористических скетчей, а затем стал успешным комиком и продюсером", - указывает Le Monde.

"В отличие от других политических деятелей, занесенных в каталог популистов, будь то Беппе Грилло в Италии или Дональд Трамп в США, Владимир Зеленский не олицетворяет собой никакого идеологического прорыва. Молодой актер не похож ни на левых популистов, которые настойчиво требуют перераспределения, ни на правых популистов, которые призывают к идентичности или к неприятию посторонних. В то время как Петр Порошенко утвердил себя в качестве держателя националистической повестки дня, Зеленский охотно высказывается на русском языке и, похоже, стремится замедлить политику "украинизации" публичного пространства, проводимую уходящей командой", - пишет Виткин.

"Зеленский отстаивает умеренную либеральную политику, довольно распространенную среди представителей поколения, для которого слово "государство" стало синонимом воровства. Его команда представила на этой неделе Le Monde программу приватизации, дерегулирования и снижения налогов. Он также отказывается делать упор на расколе общества, являя собой беспрецедентную фигуру популиста и объединителя", - говорится в публикации.

"Возникают сомнения, прежде всего, относительно метода Зеленского и того, что он продемонстрировал во время избирательной кампании. Как резюмировал один западный дипломат, новый кандидат "провел кампанию, не произнеся ни одного политического слова", довольствуясь общими и избитыми лозунгами... или шутками, похожими на уловки. Избегая встреч с журналистами, он провел кампанию без единого митинга, исключительно посредством своих шоу и социальных сетей, ловко поддерживая путаницу между собой и своим вымышленным киноперсонажем", - замечает автор статьи.

"Все это время его команда распространяла предложения, представляющиеся как минимум нереалистичными, такие как повышение зарплат учителям до 4000 евро, хотя сегодня они ограничиваются суммой в 250 евро. Неясны также его планы по мирному урегулированию на Донбассе, он лишь уверяет, что не намерен уступать этот регион Владимиру Путину. И наоборот, он не делает вид, как Порошенко, что надеется на быстрое возвращение аннексированного Крыма в лоно Украины", - рассуждает Виткин.

"Немногие наблюдатели и избиратели сомневаются в искренности Зеленского, однако его способность в корне реформировать Украину, увязшую в коррупции и олигархических сетях, подорванную слишком слабыми институтами, довольно сомнительна", - указывает LeMonde.

"Петру Порошенко осталось три недели, чтобы внушить общественному мнению идею о том, что стабильность лучше приключений. В воскресенье вечером он продемонстрировал редкое смирение и признал, что его второе место было для него "тяжелым уроком", - заключает Виткин.