Российским военным запретили пользоваться мобильными телефонами

Запрет на использование российскими военнослужащими смартфонов "направлен на устранение проблем, возникших на Украине, где российским войскам было трудно скрыть свое присутствие", - считает журналист Le Point Марк Нексон.

"Десятки российских военных, присутствующих в настоящее время в Венесуэле, предупреждены. В настоящее время закон запрещает военнослужащим пользоваться мобильными телефонами на территориях ведения военных действий. Осторожность следует проявлять и тем, кто будет участвовать в дискуссионных форумах или записывать видеоролики, - они пострадают от гнева своего начальства", - отмечает журналист.

"Российские депутаты проголосовали за подобную меру после серии тягостных провалов, пережитых властями. Самым громким, вероятно, можно считать авиакатастрофу малазийского Боинга 777 с 298 пассажирами на борту, сбитого 17 июля 2014 года в небе над Украиной. После долгой работы по отслеживанию уличенной в совершении преступления ракеты "Бук" международное расследование указывает на ответственность России, - говорится в статье. - Доказательства были получены благодаря информации с мобильных телефонов самих военных, ответственных за перевозку зенитной ракетной батареи".

"Фотографии и видеоролики, нередко размещаемые в российских социальных сетях "ВКонтакте" или "Одноклассники", помогли реконструировать траекторию полета снаряда. "Они были нам чрезвычайно полезны", - утверждает британский сайт журналистских расследований Bellingcat, стоящий у истоков разоблачений. Словом, это кладезь информации для расследователей. И это подрывает версию, которую сегодня все еще отстаивает Москва - о том, что на востоке Украины нет представителей российской регулярной армии", - указывает Нексон.

"В Сирии эта технология также изобличила официальный дискурс Москвы. Посты, размещенные военнослужащими, раскрыли российское военное присутствие за несколько недель до официального развертывания войск, намеченного Владимиром Путиным на сентябрь 2015 года. Затем появились новые сообщения с упоминаниями о том, что в российских рядах есть первые погибшие. Между тем данная информация держалась властями в секрете", - напоминает Le Point.

"Российская армия не единственная, кто страдает от прозрачности Интернета", - отмечает автор статьи.

"В 2017 году израильская армия подверглась вторжению особого рода. Палестинское исламистское движение "Хамас" получило возможность шпионить за смартфонами десятков израильских солдат, подцепив их с помощью фальшивых профилей молодых женщин, исповедующих иудаизм. Хакеры предложили солдатам загрузить приложение, позволявшее им общаться с женщинами. С этого момента они смогли получать доступ к их файлам и данным GPS. Однако данный инцидент не повлиял на изменение норм и правил. Израильтянам по-прежнему разрешается использовать свои мобильные телефоны на военных объектах", - говорится в публикации.

"Позволит ли введенный в России запрет избежать неприятностей? Сайт Bellingcat в этом сомневается. "Вернувшись домой, молодые солдаты хотят вызвать зависть у своих друзей, поэтому они хвастаются приключениями, пережитыми ими на своей базе или за границей". Распорядители из Москвы, спешно отправленные в Каракас, этого не допустят", - резюмирует Нексон.