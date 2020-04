1 апреля 2020 г. Шон Уолкер | The Guardian Авторитарные лидеры могут использовать кризис, связанный с Covid-19, для укрепления своей власти "Коронавирус уже создал чрезмерное давление на медицинские службы, посадил на землю самолеты и остановил экономический рост, но одним из его наиболее устойчивых последствий может стать вступление в политическую эпоху, когда мягкие авторитарные деятели становятся жестче, а полицейское государство становится образом жизни даже в некоторых демократиях", - пишет The Guardian. "В Венгрии, после ряда мер, введенных в понедельник, распространение дезинформации о коронавирусе объявлено уголовным преступлением, и премьер-министр Виктор Орбан может править с помощью указов в течение неопределенного периода времени. В соседней Сербии солдаты патрулируют улицы в рамках плана реагирования на коронавирус. В Москве власти, как сообщается, обдумывают меры, которые потребуют от всех, кто хочет выйти на улицу, сообщить причины онлайн, а затем за ними будут следить по телефону", - говорится в статье. "К настоящему времени большинство стран мира ввели те или иные чрезвычайные меры для борьбы с коронавирусом, и даже многие демократические правительства едва ли столкнулись с инакомыслием по поводу изменений, которые в обычные времена натолкнулись бы на месяцы или годы яростных парламентских дебатов. Но что будет, когда пандемия закончится?" - задумывается автор публикации Шон Уолкер. "Чрезвычайные правовые ситуации очень легко ввести, но гораздо сложнее потом вернуться к обычному положению дел", - заявил базирующийся в Будапеште аналитический центр Political Capital в ответ на венгерские меры. Это мнение может быть в равной степени применимо и к другим местам. "Венгерское правительство (...) настаивает на том, что его меры направлены исключительно на борьбу с коронавирусом, а официальный представитель Орбана отверг критику в адрес этих мер как "фейковые новости". Но осажденная оппозиция страны заявляет, что она предложила согласиться на все, в духе национального единства, но попросила лишь ввести положение о том, чтобы меры возобновлялись по истечении некоторого периода времени. Ничего подобного не предвидится", - отмечается в статье. "Иван Крастев, болгарский политолог, который много писал о европейских политических сдвигах, назвал венгерский закон "своего рода авторитарным предпринимательством", сравнивая его с людьми, продающими маски и другое оборудование по завышенным ценам. Орбан, по его словам, экспериментирует с тем, что может быть возможно в этой внезапной новой реальности. "Он пробует и тестирует, чтобы понять, что рынок примет", - указывает Крастев. (...) "(...) Граждане могут чувствовать себя более готовыми предоставить правительствам кредит доверия, отдавая предпочтение фиксации статуса-кво перед слабым или разделенным правительством. По словам Крастева, (...) на этот раз доминирующей эмоцией является страх, гораздо более прямой. "Это делает людей готовыми терпеть все, потому что когда опасность повсюду, вы верите, что только правительство может помочь вам", - сказал он. "Ужасающая ситуация, в которой любой человек, в любом месте может представлять потенциальную угрозу, является идеальной мобилизующей силой для авторитарных деятелей, и многие открыто сравнивают нынешнюю ситуацию с состоянием войны, применяя военную терминологию к гражданской жизни и подразумевая, что сейчас применимы ограничения военного времени, когда сомнения относительно правительства могут рассматриваться как непатриотичные или даже предательские". (...) "Меры, о которых, по сообщениям, задумываются в Москве, сделают Россию на шаг ближе к китайской модели наблюдения, но не только Владимир Путин может вскоре более внимательно присматривать за своими гражданами. По всей Европе те, кто принимает политические решения, задаются вопросом, как лучше контролировать население, особенно если в не слишком отдаленном будущем блокировки можно будет осторожно ослабить. Как только будут введены меры по наблюдению с целью нераспространения коронавируса, может быть трудно возразить против их сохранения для гипотетических угроз в будущем", - отмечается в статье. "То, сколько из "чрезвычайных" мер, введенных сейчас, останется и будет формировать наш мир в ближайшие годы и десятилетия, отчасти будет зависеть от того, насколько серьезной и долговременной окажется медицинская ситуация, и от того, как меры реагирования различных правительств на пандемию будут выглядеть в ретроспективе. "Если в конце концов люди почувствуют, что ими манипулируют, возможно, мы увидим сопротивление всем этим мерам. Но на данном этапе я вижу гораздо больше принятия, чем сопротивления", - подчеркивает Крастев. Источник: The Guardian