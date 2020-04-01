В охваченной коронавирусом Италии появляется проблеск надежды

"(...) В течение двух недель Италия, "передовая страна" в плане распространения вируса в Европе, живет в ритме того, как решится вопрос: ну что, мы все еще там? Все с тревогой ожидают пика эпидемии - после его достижения число зараженных людей должно начать уменьшаться под воздействием карантина, предписанного всему населению 11 марта, который должен обеспечить возможность рано или поздно дождаться конца ограничительных мер. Однако все указывает на то, что итальянцам придется с терпением отнестись к своим бедам", - пишет корреспондент Le Figaro в Риме Валери Сегон.

"Поскольку через 20 дней после общенационального карантина заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери признал, что "Италия достигнет пика в течение 7-10 дней". Таким образом правительство планирует продлить срок карантина с 3 апреля как минимум до 18 апреля. Тем не менее, как четко заявляет директор Института здоровья Сильвио Брусаферро, "хотя число случаев пока не уменьшается, замедление вируса действительно есть. Мы находимся на стадии плато. Принятые меры возымели эффект. Индекс заражения вирусом близок к 1, но мы должны сделать все, чтобы опуститься ниже. Потому что на стадии плато эпидемия может начаться снова, если мы ослабим меры карантина и изоляции".

"(...) С начала эпидемии было инфицировано 105 792 человека, однако подтверждается явное замедление распространения инфекции: число новых случаев возрастало с 5 тыс. до 6 тыс. в день с 19 по 29 марта, и снизилось до 4 тыс. в день 30 и 31 марта. Рост числа инфицированных людей замедляется с каждым днем чуть больше - с 14% 20 марта до менее 4% во вторник", - говорится в статье.

"(...) В Кодого и Бергамо, первых двух очагах инфекции в регионе Ломбардия, число посещений пунктов неотложной помощи сократилось вдвое", - отмечает журналистка.

"(...) Между тем, никто не празднует победу. Поскольку способ учета случаев, выявленных в ходе клинических испытаний на людях с сильными симптомами, явно свидетельствует о том, что в Италии фактических случаев заражения COVID-19 намного больше, чем 106 тыс. выявленных, - указывает автор статьи. - На основании 11 600 смертей и коэффициента смертности 1,1% от числа инфицированных, Маттео Вилья, который анализирует все данные о гражданской защите в Институте международных политических исследований в Милане, говорит, что число инфицированных в стране приближается к миллиону человек. Он также считает, что эта кривая еще не достигла своего пика или даже стадии плато".

"Исследование Имперского колледжа Лондона даже приходит к выводу о том, что число инфицированных в Италии приближается к 5,9 млн человек, и что принятые меры могли предотвратить 38 тыс. смертей. Вирусолог Роберт Буриони вынужден признать, что для понимания реальной тенденции развития эпидемии необходимо проводить еженедельные тесты на основании выборочного наблюдения за жителями в поиске антител, для того, чтобы узнать, сколько людей заразилось этой болезнью. Таких тестов в настоящее время еще не существует", - резюмирует Валери Сегон.