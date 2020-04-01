Нефтяной шок: искусно проведенное дело Саудовской Аравии и России

"Своим решением запустить ценовую войну в разгар пандемии Саудовская Аравия и Россия усугубили воздействие экзогенного шока - коронавируса и его гибельных последствий для потребления нефти во всем мире - эндогенной характеристикой: ростом ее добычи. Обе страны-производителя уже начинают получать от этого прибыль", - пишет Антуан Халфф, старший научный сотрудник центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, в издании Les Echos.

" (...) На первый взгляд, это решение, которое застало рынок врасплох и уже довело американскую нефть WTI до минимальной за 18 лет отметки ниже 20 долларов за баррель, представляет собой невероятную ошибку, уже осужденную аналитиками, квалифицировавшими ее как "коллективное самоубийство". В сущности, ведущие мировые экспортеры сильно зависят от нефтяной прибыли, а значит, Эр-Рияд и Москва являются первыми жертвами перепроизводства. Однако, с точки зрения теории игр, столь нелогичное решение представляет собой искусно проведенное дело, от которого два нефтяных гиганта уже начинают пожинать как экономические, так и геополитические выгоды", - говорится в статье.

"(...) Разрушительное воздействие коронавируса на спрос на нефть предоставляет крупным производителям беспрецедентную возможность протестировать пределы глобальной емкости хранилища. В отличие от того, что произошло в 2014 году, падение цен не может стимулировать спрос, до тех пор, пока этому препятствуют карантинные меры. Таким образом, избыток добытой нефти откладывается про запас, а те игроки рынка, которые могут себе это позволить, хранят его в ожидании восстановления экономики и неизбежного роста цен. Однако объемы хранилищ не бесконечны, поэтому на рынках наблюдается понижательное давление", - поясняет эксперт.

"(...) В текущей ситуации у рынка есть только несколько месяцев - даже несколько недель - прежде, чем достигнуть потолка емкости хранилища. Чем ближе мы к нему подходим, тем ниже цены. Когда потолок будет достигнут, цены станут отрицательными: производители будут платить покупателям, лишь бы избавиться от своей нефти. И тогда самые уязвимые будут вынуждены закрыть свои скважины, возможно, навсегда. Это будет означать победу крупных производителей", - отмечает Халфф.

"(...) Таким образом, гамбит Эр-Рияда и Москвы, похоже, уже приносит свои плоды. Среди наиболее пострадавших стран-производителей оказывается Иран, заклятый враг Аравии, чьи запасы сырой нефти достигли рекордных уровней: Тегеран мог бы продать большую часть своей добытой нефти, несмотря на американские санкции, согласившись на значительные скидки, но нынешний обвал цен делает такой подход невозможным", - указывает автор статьи.

"Однако для Москвы и Эр-Рияда настоящим триумфом стало бы укрощение сланцевой нефти, благодаря которой Соединенные Штаты, еще недавно являвшимися крупнейшим импортером нефти, теперь стали крупнейшим в мире производителем. До этой цели, похоже, рукой подать", - указывает эксперт.

"(...) Теперь Соединенные Штаты обнаружили, что "нефтяное господство" является обоюдоострым мечом. Если рост американской добычи позволил Вашингтону все более свободно использовать нефтяное оружие в качестве инструмента своих международных отношений, то ее катастрофа показала, что та же сила настолько тесно связывает их интересы с интересами Эр-Рияда и Москвы, что отыгрывает их былую зависимость от импорта нефти. (...) Начав ценовую войну, Эр-Рияд и Москва фактически вынудили Вашингтон обзавестись собственной членской карточкой клуба", - говорится в публикации.

"Такова новая геополитическая карта нефти, которую раскроет для себя рынок, когда цены снова упадут. Ускорится уже начавшийся до обвала процесс реструктуризации индустрии сланцевой нефти, к тому же старое противостояние между производителями и потребителями, между ОПЕК и Международным энергетическим агентством, может формально или нет, уступить дорогу новым механизмам управления, с помощью которых Москва, Эр-Рияд и Вашингтон поделят между собой контроль за рынком", - резюмирует Антуан Халфф.