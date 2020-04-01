Несмотря на коронавирус, Белоруссия помешана на футболе

"(...) В марте 2020 года COVID-19 отправил всех футболистов по домам. Всех ли? Нет. Где-то на востоке Европы белорусы все еще сопротивляются вирусу, игроки все еще бегают по полю, а болельщики следят за перипетиями матча в бистро. Разве Александр Лукашенко, их президент в течение двадцати шести лет (считающийся последним диктатором в Европе), не назвал этот санитарный кризис "психозом", утверждая, что вызванная им "паника" еще более опасна, чем сам вирус?" - пишет Liberation.

"Привыкший к словесным выходкам Лукашенко ранее призывал 9,5 миллионов своих сограждан продолжать работать, ездить на поля, водить тракторы, которые массово производит его страна, потому что "трактор всех вылечит", - говорится в статье.

"(...) В субботу Лукашенко принял участие в хоккейном матче. Там он вновь громогласно заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях". (...) Несколько тысяч болельщиков сидели в субботу на трибунах стадиона в Мозыре, глядя, как местная команда побеждает лучший футбольный клуб страны БАТЭ из Борисова, прямая трансляция матча показывалась по российскому телевидению. В столице небольшой стадион ФК "Минск" был наполовину заполнен для дерби с "Динамо", и как это часто случается в Восточной Европе, болельщики обеих команд завершили матч с голым торсом", - указывает издание.

"(...) Все же были приняты какие-то меры, организаторы матча в перчатках и масках проверяли температуру болельщиков на входе на стадион с помощью тепловизионных сканеров. Этого оказалось достаточно для того, чтобы успокоить 55-летнюю школьную учительницу Людмилу, которая утверждает, что "больные люди все равно не приходят на стадион".

Официальный представитель федерации футбола Белоруссии Александр Алейник заявил на этой неделе, что были приняты "все меры, рекомендованные министерством спорта". На вопрос ежедневной французской спортивной газеты L'Equipe о том, запланированы ли матчи за закрытыми дверями, он ответил: "Болельщики могут собираться вокруг стадиона. Надо либо открыть его для всех, либо закрыть совсем".

"Тем не менее, обстановка в Минске изменилась: так, на прошлой неделе государственные телеканалы внезапно заговорили о пандемии. Но они повторяют, что всеобщий карантин не решит проблему. Гибкость своих мер власти оправдывают строгой изоляцией пациентов. Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заверила, что все носители коронавируса, даже бессимптомные, изолируются и госпитализируются", - отмечается в публикации.

"(...) Как рассказал L'Equipe бельгийский футболист Данило Соуза, играющий за белорусский клуб "Динамо-Минск": "Когда я тренируюсь, я ни о чем не думаю. У меня теряется чувство опасности. Затем мы идем в сауну. Так посоветовал президент - против вируса нужно пить водку и ходить в сауну".