Странная статистика Пекина по коронавирусу

"В официальной статистике китайские власти в последнее время не учитывали пациентов, анализ на вирус о которых был положительным, но болезнь протекала бессимптомно. Теперь премьер-министр Ли Кэцян призвал региональные правительства по-прежнему сообщать о новых случаях заражения и проверять людей без симптомов, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - В Ухане число умерших может быть значительно выше официальных данных".

"В настоящий момент в Китае значительно больше людей заражено коронавирусом, чем было известно ранее. Анализ как минимум 1561 человека недавно оказался положительным. Эти люди ранее не учитывались в статистике", - передает издание.

"В последнее время неоднократно высказывались предположения о том, что данные из Китая не соответствуют действительности. В интернете люди сообщали о зараженных из своего окружения, которых, однако, не было в официальной статистике. Так, в сообщении от 12 марта на одном из сайтов житель Юэяна заявил, что в городе произошло несколько новых случаев заражения, однако в официальном списке значится число ноль. Местное правительство в ответ заявило, что анализ действительно оказался положительным у пяти человек. Но так как у них не было симптомов, власти не были обязаны сообщать о них публично", - говорится в статье.

"В интервью новостному агентству Reuters жители и медицинский персонал Уханя заявили, что в некоторых клиниках возникали проблемы с тестами, поэтому зараженных не регистрировали".

"Сообщается, что по всей стране было более 81 тыс. случаев заражения. Большинство людей выздоровели и были выписаны из больниц, говорилось в более раннем заявлении властей. 2161 человек по-прежнему проходят медицинское лечение. О зараженных без симптомов сообщили на следующий день после обращения премьер-министра Ли Кэцяна. (...) Во вторник член Национальной комиссии здравоохранения заверил в Пекине, что с апреля в официальную статистику будут снова включать и случаи заболевания, проходящие бессимптомно".

"Сомнения вызывают и данные о количестве смертей в Китае. Так, страна сообщала о 2548 погибших в Ухане. Там крематории начали выдавать семьям урны с прахом умерших - около 500 урн в день на крематорий. В городе имеется как минимум семь крупных крематориев. Поэтому, согласно оценкам, во время кризиса в городе могли погибнуть до 46 800 человек", - передает Süddeutsche Zeitung.