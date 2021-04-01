Тур в Россию, прививка включена

"В скором времени многие туристические агентства намерены предлагать туры в Россию, в программу которых будет включена вакцинация "Спутником V". Сделать это будет возможно с помощью специального разрешения - но есть и открытые вопросы", - пишет журналистка Карла Энгельхард на сайте новостной передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

"Хорошие новости, - сообщило недавно российское телевидение, - с 1 апреля возобновляется регулярное авиасообщение с Германией". Тем самым первое препятствие для вакцинного туризма, кажется, осталось позади. Хотя Россия и остается зоной повышенного риска с точки зрения вероятности заражения коронавирусом, она обладает собственными вакцинами от Covid-19", - говорится в публикации.

"Они, по-видимому, легкодоступны и для иностранцев, даже в торговом доме ГУМ, как рассказал в интервью российским СМИ итальянец Луиджи: "Когда я пришел в ГУМ, меня даже не спросили, россиянин я или нет. Они лишь спросили, есть ли у меня паспорт. Я заполнил анкету и после этого мне сделали прививку", - передает издание.

"Официально в России нет вакцинного туризма. Алексей Кузнецов из российского министерства здравоохранения поясняет: "Вакцинация наших граждан - это первоочередная задача". Въезд в Россию без уважительной причины по-прежнему не разрешен".

"Но с помощью специальных положений небольшие туристические компании уже пытаются продавать туры в Россию с включенной в них вакцинацией. Наготове и крупные российские турагентства. (...) "Туристические фирмы и медицинские центры готовы вакцинировать иностранцев", - говорит Дмитрий Горин из Ассоциации туроператоров России, отмечающий однако, что пока отсутствуют соответствующие условия.

"Пока европейские страны, в частности Германия, не в состоянии предложить достаточное количество вакцин и дат вакцинации, "вакцинный отпуск" остается заманчивой альтернативой. Даже если российская вакцина "Спутник V" пока не зарегистрирована Европейским агентством по лекарственным средствам - это, вероятно, лишь вопрос времени. Уже с понедельника следующей недели небольшой норвежский туроператор будет предлагать "вакцинные туры" из Германии в Москву: короткие медицинские поездки на основе особого разрешения. Прививки будут делать в одной из частных российских клиник. Это обойдется не дешево и потребует много времени: так как МИД ФРГ все еще считает Россию зоной риска, "вакцинным туристам" по возвращении придется быть готовыми к карантину", - пишет ARD.