Почему экономический курс Путина причиняет ущерб его стране

"Огромная страна хочет экономически отгородиться от Запада и все больше поворачивается к Китаю. Это отпугивает инвесторов. Грозит возникновение нисходящей экономической спирали", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Главы российских концернов редко выступают против Кремля, - отмечает журналист Матиас Брюггманн. - Поэтому письмо шефа "Газпрома" Алексея Миллера главе правительства Михаилу Мишустину заслуживает внимания. В нем влиятельный руководитель критикует намерение президента Владимира Путина, состоящее в том, чтобы к 2024 году использовать на российских предприятиях исключительно российское программное обеспечение и отказаться от преобладающей сейчас западной продукции Microsoft, SAP и других фирм".

"Глава "Газпрома" Миллер, являющийся давним доверенным лицом Путина, протестует: по его словам, вынужденный переход на использование отечественной техники обойдется концерну, по большей части контролируемому Кремлем, примерно в 2,4 млрд долларов. (...) Также и Ассоциация российских банков и даже Центробанк предостерегают от национализма в IT-сфере".

"Но курс Путина ясен: после того, как после аннексии Крыма в 2014 году Россия стала значительно отставать по росту экономики от других стран с переходной экономикой, он хочет продолжить отгораживать ее от Запада. Таким образом президент хочет оградить экономику от воздействия новых западных санкций. (...) Путин больше, чем когда-либо, делает ставку на развитие и автаркию отечественной экономики и больший поворот в сторону Китая ", - говорится в статье.

"Эксперты по экономике и России критически оценивают этот курс: "направленные против бизнеса предписания" о разрыве сложившихся связей с Западом представляют "невероятный риск для любого частного предприятия", говорит Янис Клуге, эксперт по России из фонда "Наука и политика" (SWP). По его словам, существует "реальная зависимость России" от западных рынков и "устранить ее едва ли возможно", даже если российское руководство хочет этого из-за "бескомпромиссности в политике безопасности".

"Что такой "разрыв не сработает", считает и Максим Шахов, глава российского подразделения компании Schaeffler и член правления Российско-Германской внешнеторговой палаты в Москве. Ведь "мир глобален, и даже российский рынок не настолько велик, чтобы производить все только на местных предприятиях".

"В краткосрочной перспективе у России нет другого выбора, кроме как еще больше сблизиться с Китаем", - говорит Александр Габуев из Московского Центра Карнеги. Путин, по его словам, подчеркивает свое стремление к Пекину и тем, что он, как известно, заставляет нервничать западных политиков своими опозданиями, но всегда вовремя является на встречи с генсеком ЦК Коммунистической партии Китая и главой китайского государства Си Цзиньпином".

"В прошлом году, - пишет далее издание, - объем торговли России с ЕС сократился еще на 21%, составив только 222 млрд долларов. Это примерно лишь половина товарооборота 2013 года, предшествовавшего введению западных санкций в связи с аннексией Россией украинского полуострова Крым в Черном море. Тем не менее в целом Евросоюз все еще остается крупнейшим торговым партнером и инвестором страны".

"Ведь в плане предпринимательства сближение России с Китаем вовсе не происходит само собой: "Именно на уровне бизнеса у них отсутствует опыт взаимодействия друг с другом", - говорит Тимофей Бордачов, эксперт по Азии из известной Высшей школы экономики в Москве. "Газпром", потратив миллиарды, проложил в Поднебесную газопровод "Сила Сибири", но Пекин платит новому партнеру по значительно более низким тарифам, нежели традиционные покупатели в Европе".

"Наряду с пропагандой своего курса на Восток Кремль делает ставку прежде всего на отечественные многомиллиардные инвестиции в развитие инфраструктуры. Россия может себе это позволить, - отмечает Handelsblatt. - Ведь на фоне вновь возросших цен на нефть экономисты ожидают в этом году профицита бюджета и счета текущих операций платежного баланса".

"В коронавирусном 2020 году производительность российской экономики, по данным авторитетного Венского института международных экономических исследований (WIIW), упала на 3,1% - это умеренное значение в сравнении с другими странами. В этом году WIIW рассчитывает на рост в 2,5%, Международный валютный фонд ожидает роста в 3,0%. И уже это было бы рекордным показателем за последние 8 лет".

"Накапливая золотые и валютные резервы, отправляя курс рубля в свободное плавание и решительно ужесточая налогово-бюджетную политику, Россия следует курсу "экономического консерватизма", говорит Беата Яворчик. Но у того есть своя цена, считает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития: "Он стоил роста, способствовал стагнации реальных доходов и привел к скорее сдержанной реакции на экономические последствия эпидемии Covid-19". В отличие от Запада Россия не принимала решения о предоставлении миллиардов для поддержки экономики".

"Растет беспокойство по поводу того, что усиленное превращение России в крепость может повлечь за собой фатальные последствия. Россия и без того "лишь в ограниченной степени вовлечена в международные производственные цепочки", говорит Оливер Хермес, глава Восточного комитета немецкой экономики (OA). Он опасается, что "на фоне растущей напряженности в отношениях с США и ЕС в России могут одержать верх голоса тех, кто выступает за увеличение импортозамещения и большую локализацию производства". Получается своего рода замкнутый круг такого отделения".

"Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, России, по мнению Хермеса, следует диверсифицировать свою промышленность в сторону отказа от сырьевой зависимости, укреплять малый и средний бизнес и предоставлять больше свободы инновационным компаниям. "Быстрая разработка вакцины от коронавируса показала, на что способна российская экономика", - говорит он. А Запад, по мнению Хермеса, должен подумать над тем, как он может предложить России более крепкое сотрудничество", - передает Handelsblatt.