Борис Цирюльник: "На мой взгляд, правильным для описания того, что с нами происходит, является слово "катастрофа"

"Как реагировать, находить новый курс в период дезориентации? По случаю публикации своей последней книги "Души и времена года" (издательство OdileJacob) известный нейропсихолог, этолог и психотерапевт Борис Цирюльник в интервью Le Figaro расшифровывает сложившуюся ситуацию. И ратует за непременный разворот, возрождение, дабы заново открыть наши отношения с жизнью, природой и другими людьми".

"(...) Вирус атакует клетку и состояние всего живого мира, которое более универсально, чем человеческое бытие. А ведь с биологической точки зрения этот вирус представляет собой не что иное, как крошечную цепочку генов, химическая структура которых, попадая в легкие, дает начало Covid. Однако вирус оказывает не одно и то же воздействие на мужчину, женщину, молодого человека, старика, диабетика и т. д. В своей книге я развиваю экосистемную логику мышления: мы являемся элементом природы. В связи с пандемией нам следовало бы понять, что человек не выше природы и не выше животных. Он вписан в природу. И у каждого из нас также есть особый способ быть человеком, сформированным своим окружением", - отмечает Борис Цирюльник.

"(...) Неопределенность отнюдь не нова. Все живое сопряжено с изменением. Что говорил Дарвин? Что живой мир эволюционирует. Для одних это потрясающе. У других это вызывает панику. Они думают: "Как? Завтра я уже не буду тем, кем являюсь сегодня? Ах, вы наполняете меня тревогой из-за вашей неопределенности!" Некоторые ищут спасителя, некий тоталитарный дух, который уверит их: "Вот откуда исходит зло". Я бы сказал, что нам скорее следует бояться застывшей уверенности и что мы ошибаемся, опасаясь неопределенности. Она несет в себе творческое начало, при условии, что мы работаем над собой, не зацикливаемся на себе, чтобы попытаться представить мир другого человека", - указывает нейропсихолог.

"(...) Сегодня нам необходимо пробудиться к чему-то иному. Заново определить моральный дух, который заключается в отслеживании травм с целью изобрести что-то еще. Многие говорят о кризисе. На мой взгляд, правильным для описания того, что с нами происходит, является слово "катастрофа", этимологически обозначающее ниспровержение, перемену, переворот. В истории их было немало. Сначала мы наблюдали, как в условиях карантина произошел всплеск семейного и супружеского насилия, потому что возник вопрос: "Как мы собираемся жить вместе?" Когда насилие и сексуальная жестокость возрастают, это всегда является признаком социокультурных неполадок. Не хватает рамок для структурирования неосознанных стремлений. Мы живем в условиях потребительского скоростного бега, который привел к размыванию связей, стиранию душ и времен года, вызвал культурную деритуализацию. Мы думаем только о социальном успехе. Но травма, полученная после катастрофы, всегда подталкивает на новый путь. Нам нужно сделать разворот, и теперь перед нами открываются три пути", - анализирует эксперт.

"(...) Мы можем снова начать жить, как раньше, не меняя экономику, сверхпередвижение и сверхпотребление, и тогда нас ждет век эпидемий с появлением нового вируса через каждые три года. Мы можем проголосовать за диктатора, который обманом заставит нас поверить в то, что у него есть решение и истина, такое уже случается то здесь, то там. Наконец мы можем выбрать новое рождение, и это путь, о котором я мечтаю. Нашими шансами на успех при возрождении являются (повторное) открытие медлительности, доступ к знаниям для всех и новые договоренности в парах, где каждый вносит свой вклад", - поясняет Цирюльник.

"(...) В странах Северной Европы последние десять лет в школе не ставят оценок детям до 11 лет, соблюдается медленный темп обучения и успеваемости, это способствует овладению эмоциями, уверенности в себе, самооценке. Уменьшается количество самоубийств, психопатий, резко снижается неграмотность. Во время своих путешествий я был очарован культурой Японии и напуган ее школой, которая превращается в новую форму плохого обращения с ребенком. Дети там перенапрягаются, и первыми массово срываются мальчики. Став молодыми людьми, они все больше и больше избегают секса, женщин, отношений, закрываются со своими экранами", - рассказывает собеседник издания.

"(...) Когда я был мальчишкой, семейная пара вынуждена была проявлять солидарность. Не было ни пенсионного фонда, ни социального обеспечения: женщина должна была "держаться за своего мужа", то есть хорошо заботиться о нем, чтобы он выполнял свою функцию социального инструмента, иначе если он заболевал, то семье больше нечего было есть. Сегодня мы живем как пара, если хорошо ладим, иначе зачем нам оставаться вместе? Мы подписываем эмоциональный контракт, который длится до тех пор, пока длится привязанность. Исследования показывают, что молодой человек, которому 20 лет в 2021 году, будет иметь от восьми до десяти профессий и сформирует три или четыре пары. Характер привязанности изменится, я не говорю, что она исчезнет, но разрыв будет менее тяжелым. Женщины будут все более предприимчивыми, независимыми. Мы увидим появление семейных отношений, социальных организаций и культурных историй, о которых раньше никто и не думал", - считает эксперт.

"(...) Старость является побочным эффектом нашего социального и цивилизационного прогресса. Мой друг-профессор обратил мое внимание на то, что с тех пор, как китайцы перешли к так называемому либеральному коммунизму, если можно использовать это выражение, в Китае появились дома престарелых. Это означает, что как только пожилые люди освобождаются от социальной конкуренции, они становятся ненужными, и их жизнь уже не имеет ценности. Такова расплата за наше ускорение. Этот вирус также является признаком нашего превышения скорости. А доминирование, которое когда-то являлось приспособлением для выживания, сегодня лишь порождает несчастье. Но катастрофа является хорошей возможностью пойти по новому пути", - резюмирует Борис Цирюльник.