Как Владимир Путин превратил газ в оружие силы и дипломатии

"Экспорт энергоресурсов и проект "Северный поток" - это способ Кремля оказать свое влияние на Европу и воздействовать на трансатлантические отношения", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"Европа ожидала, что проведет четыре года с "Сонным Джо" и в конечном итоге получила резкого, самоуверенного и властного президента США, который скорее заслуживал бы прозвище "Снайпер Джо". Судя по всему, именно Германия, больше всего не переносившая Дональда Трампа, теперь больше всего обескуражена первыми международными политическими решениями Джо Байдена", - говорится в статье.

"В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен поставил настоящий ультиматум "организациям", участвующим в проекте "Северный поток - 2", если они "немедленно" не освободятся от обязательств по российскому газопроводу, то на них будут наложены санкции. (...) Он осудил "российский геополитический проект, направленный на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности", - указывает автор статьи.

"Как для американцев, так и для стран Восточной Европы газопровод является экономическим и политическим средством манипулирования европейскими странами и подрыва трансатлантических связей. (...) После нескольких лет снисходительности Трампа по отношению к Путину теперь Байден стремится не подпускать Россию близко", - комментирует журналистка.

"В 2015 году после долгих проволочек Франсуа Олланд под давлением международного сообщества принял решение отменить продажу двух военных кораблей "Мистраль" России, которая годом ранее аннексировала Крым. Придется ли Ангеле Меркель принять такое же решение в отношении проекта "Северный поток-2", который завершен на 90%, но из которого многие европейские компании вышли из-за страха перед американскими санкциями?" - задумывается Лассер.

"(...) Главной целью Владимира Путина является стабильность режима. Но экономической основой режима служит газ. Поэтому задача Кремля состоит в том, чтобы продавать газ как можно большему количеству людей и делать все возможное, чтобы оставаться основным поставщиком. Россия использует слабые звенья в Европе для увеличения своих продаж газа", - поясняет Татьяна Кастуева-Жан, специалист по России во Французском институте международных отношений (IFRI).

"Для России газ представляет собой еще и вопрос геополитики. Избрание в 2004 году на Украине прозападного президента, стремящегося сблизиться с НАТО и ЕС, побудило Москву объявить первую газовую войну с Киевом. В Европе Россия устанавливает газовые расценки, добавляя к экономическим критериям политические соображения. Чем меньше страны подчиняются России, тем дороже будет выставленный им счет. И чем большую сговорчивость в отношении Кремля проявят элиты, тем меньшей окажется наценка. В первую категорию попали Польша, страны Балтии, Румыния. Во вторую - Сербия, Болгария, Венгрия, Австрия, Германия, Нидерланды и в меньшей степени Франция и Италия", - отмечает Лассер.

"(...) Лучшие заказчики России связаны с проектами по диверсификации газопроводов, трубопроводов и других транспортных маршрутов. И среди них Германия, ее нефтяная компания Wintershall и ее бывший социал-демократический канцлер Герхард Шредер, которые играет ключевую роль в развитии проекта "Северный поток", - говорится в публикации

"Устанавливается связь между бывшими ответственными работниками экс-ГДР в Wintershall, известными "Штази" и российским службам. Шредер тоже опирается на свои старые связи с Восточной Германией. Все эти люди работали вместе в 1990-х годах в Санкт-Петербурге вокруг Владимира Путина. Они заключают сделки с теми, кому они доверяют", - объясняет Марк-Антуан Эйль-Мазегга, директор Центра энергетики IFRI.

"(...) В Берлине считают, что Россия - опасная страна и что структуры ее госаппарата несут в себе угрозу. Немецкие лидеры хотят помочь модернизировать Россию, чтобы избежать ее краха, который являлся бы синонимом хаоса. По сути, пусть лучше будет Путин и его коррумпированная элита, чем анархия", - продолжает исследователь IFRI.

"(...) Запущенный в 2014 году во время аннексии Крыма, войны на Донбассе и западных санкций, "Северный поток-2", позволяющий обойти Украину, задуман как "ход ва-банк" со стороны россиян, по выражению Марка-Антуана Эйль-Мазегга. "В тот момент, когда на Украине царил хаос, Путин подумал, что все поймут, что стоит избегать Украины".

"(...) Однако приход сжиженного природного газа (СПГ), который превращает Соединенные Штаты в страну-экспортера, как и газовая диверсификация в европейских странах, которые, кроме того, поддерживают строительство терминалов СПГ на континенте, меняет ситуацию и производит переворот на рынке", - пишет Le Figaro.

"(...) Сегодня проект "Северный поток-2" стоит на месте. Его восстановление зависит от улучшения отношений между Западом и Россией, чего никто не видит в ближайшем будущем. Чтобы выйти из тупика, некоторые рассматривают в долгосрочной перспективе преобразование "Северного потока-2", который вместо транспортировки газа мог бы транспортировать водород", - сообщает журналистка.

"Тем временем трансформация международного газового рынка привела к тому, что трубопровод утратил свою геополитическую ценность. Смогут ли все эти причины убедить Ангелу Меркель отказаться от "Северного потока"? "Совсем не обязательно. Канцлер, скорее всего, будет вести страусовую политику вплоть до выборов. Чтобы оставить эту неприятную проблему немецким зеленым, которые двинутся в сторону американцев. И тогда "Северный поток-2" сможет умереть красивой смертью", - прокомментировал один дипломат. Но в отличие от отмены продажи "Мистралей", за которую россияне получили большую компенсацию, в том числе за счет игры на обменном курсе, "Северный поток - 2" вряд ли сумеет найти нового приобретателя", - резюмирует Изабель Лассер.