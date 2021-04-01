Где находится Запад

"Наибольшая опасность для демократии исходит не от России или Китая. Оно произрастает изнутри. Демократам нужно жить своими ценностями и защищать их. В среду они подали такой пример", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Никогда с 1930-х годов "Запад" - это кодовое слово означает концепцию из демократии, правового государства, прав человека, либерализма, толерантности, плюрализма и рыночной экономики, - не находился под такой угрозой, как сейчас. Сейчас речь уже не идет о расширении. Речь идет о самосохранении", - отмечает автор статьи Штефан Ульрих.

"По всему миру в экономике и политике размашистым шагом идет неототалитарная сверхдержава Китай, поддерживаемая Россией, упорствующей в своей авторитарной традиции. США, покровителю Запада, лишь с трудом удалось избежать своего разрушения Дональдом Трампом. Европейский Союз страдает из-за таких стран-участниц, как Венгрия и Польша, чьи правительства ведут себя антилиберально, националистически, авторитарно. Польский премьер намерен поставить национальное право выше европейского - раскольнический шаг. В Германии на улицах снова нападают на евреев и "чужих", с точки зрения преступников, людей, в то время как в бундестаге крупнейшая оппозиционная партия агитирует против либеральных ценностей".

"Коронавирус все усугубил. Из-за того, что Китай сегодня хорошо справляется с кризисом, многие считают, что его система более совершенна. ЕС же выглядит некомпетентным. В Германии растут сомнения по поводу того, пригодна ли модель федеративной республики для решения проблем XXI века", - говорится в статье.

"Социальные последствия пандемии могут обеспечить авторитарным веяниям приток сторонников. При плохом раскладе на президентских выборах во Франции, которые пройдут в следующем году, может победить ультранационалистка Марин Ле Пен; а Трамп или один из его последователей победит на выборах в США в 2024 году. Это может стать концом Запада", - указывает автор статьи.

Но в чем заключается особенность западной концепции? "Во-первых, это контроль власти. Так как власть подстрекает к злоупотреблению ею, либеральный порядок делает ставку на ее контроль. С помощью свободных выборов. Защиты оппозиции и меньшинств. Свободы слова, разделения властей, основных прав, правового государства. То есть с помощью противоположности того, что преобладает сейчас в Мьянме, России или Китае. К тому же особенностью Запада является плюрализм. Никто, ни один лидер, ни одна партия, глава Центробанка, Папа Римский или главный вирусолог не обладают монополией на истину".

"Почему же автократии тем не менее переживают подъем? Историк Хайнрих Август Винклер говорит: "Крупнейшая угроза всегда исходит от самого Запада, от Запада, который отвергает собственные ценности". Это происходит часто, - указывает Süddeutsche. - Вьетнамская война. Нападение на Ирак. Экспорт оружия в такие страны, как Саудовская Аравия. Социальная холодность внутри. Эксплуататорская алчность по отношению к другим. Отказ от принципов из-за жажды наживы, как, например, в случае отношения немецких политиков и фирм к Китаю".

"Нет, на странах либерально-демократического Запада не лежит ответственность за геноцид евреев, принудительную коллективизацию в Советском Союзе и большой скачок в Китае. Но преступлений Запада может хватить для того, чтобы обеспечить ему место в преддверии ада".

"Успех - это когда ты девять раз упал, но десять раз поднялся", - говорил Уинстон Черчилль и действовал. Это обеспечило Западу выживание. Теперь же Западу снова нужно встать на ноги и отстаивать свою позицию. Это требует жертв. И осознания собственных ошибок. А именно: больше никаких наступательных войн во имя демократии и прав человека. Никаких поставок оружия деспотам. Вместо этого поддержка демократии и прав человека в отношениях с Китаем, даже если это сократит экспорт. Больше инвестиций в оборону, даже если это не популярно. И жесткий курс по отношению к неоавтократиям вроде Польши и Венгрии, даже если так уменьшится ЕС. В среду Еврокомиссия, по крайней мере, объявила о подаче судебного иска против Польши, чтобы защитить независимость польских судей. Необходимость этого назрела уже давно", - заключает Süddeutsche Zeitung.

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