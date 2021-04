1 апреля 2021 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Передвижения российских войск на границе с Украиной тестируют администрацию Байдена "Россия начала мобилизацию войск вдоль своей границы с Украиной, что представляет собой новый вызов для администрации Байдена и угрожает нарушить режим прекращения огня между Украиной и пророссийскими бойцами", - пишет The Wall Street Journal. "Этот шаг следует за эскалацией боевых действий вдоль демаркационной линии внутри Украины, где в результате одной атаки на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата и двое были ранены. В ответ Украина заявила во вторник, что она привела свои силы в состояние боевой готовности и укрепляет подразделения на востоке Украины и на границе с оккупированным Россией полуостровом Крым". "В то время как Байден ведет борьбу с махинациями Кремля, такими как предполагаемый массивный российский взлом компьютерных систем правительства США и, согласно оценке американской разведки, попытке вмешательства Москвы в выборы 2020 года, ситуация на Украине является первой, связанной с перемещением российских войск. Россия отрицает свое вмешательство в выборы и отрицает ответственность за взлом", - говорится в статье. "В Вашингтоне представитель Госдепартамента сообщил, что ситуация обсуждается с союзниками по НАТО. "Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушениями соглашения о прекращении огня, заключенного в июле 2020 года, в результате которых 26 марта погибли четыре украинских солдата и еще двое были ранены", - заявил представитель Госдепартамента Пентагон заявил, что следит за ситуацией и что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли разговаривал как со своими российскими, так и с украинскими коллегами". "В то время как аналитики указывают, что Россия не стянула достаточно войск для прямого вторжения на восток Украины, аналитики полагают, что Москва может стремиться спровоцировать вспышку боевых действий и протестировать силу поддержки Украины президентом Байденом", - передает газета. "В ходе недавней мобилизации войск министерство обороны России объявило о серии учений менее чем в 70 милях от границы с Украиной в последние недели, хотя другие детали наращивания сил неясны. (...) Развертывание войск напоминает действия, предпринятые после аннексии Россией Крыма в 2014 году, когда президент России Владимир Путин перебросил воинские части на границу с Украиной, указывает Михаил Барабанов, военный эксперт независимого московского Центра анализа стратегий и технологий". "На данный момент есть несколько батальонов тактических групп из других военных округов, аналогично тому, как [усиление границы] производилось в 2014 и 2015 годах", - сказал он. После конфликта 2014 года несколько полков были переброшены из глубины страны на границу, где они были размещены на постоянной основе в качестве первой линии поддержки пророссийских сепаратистов на отколовшихся от Украины территориях в Донецкой и Луганской областях, сказал он. По его словам, текущие передвижения войск могут быть направлены на увеличение численности и возможностей этих подразделений". "Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которой поручено отслеживать насилие на линии фронта, сообщила в последние дни, что наблюдатели видели боевые машины пехоты и противотанковые ракеты на сепаратистской территории. Как демонстрирует выложенная на российском канале в Telegram съемка, длинную колонну российских механизированных гаубиц везут на грузовиках в Крым через 12-мильный мост, построенный Москвой и соединяющий полуостров с материковой частью России после аннексии", - сообщается в статье. "Москва хочет протестировать приверженность администрации Байдена Украине, но она также разочарована собственной неспособностью достичь там своих целей, считает Джеймс Шерр, старший научный сотрудник эстонского Института внешней политики Международного центра обороны и безопасности в Таллинне. (...)" (...) "Мейсон Кларк, аналитик по России из Института изучения войны в Вашингтоне, округ Колумбия, независимой исследовательской организации, не связанной с какой-либо партией, указал, что Россия развернула кампанию дезинформации в начале марта, обвинив Украину в подготовке наступления на контролируемые повстанцами территории весной. По его словам, подконтрольные Кремлю СМИ и официальный представитель Путина Дмитрий Песков усилили этот нарратив". (...) "В Москве во всплеске насилия Кремль обвинил Украину. Песков, официальный представитель Кремля, сказал, что Россия опасается, что Украина может спровоцировать возобновление боевых действий между киевскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами", - говорится в статье. (...) Источник: The Wall Street Journal