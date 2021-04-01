Мария Захарова: "Мы не сделали ничего плохого"

"Для съемок документального фильма ZDF "Дело Навального" журналисту Флориану Хуберу удалось побеседовать с официальным представителем российского министерства иностранных дел.(...) Для интервью в российском МИД Мария Захарова предварительно выделила максимум 15 минут. Но в итоге оно длилось 2,5 часа", - говорится на сайте немецкого телеканала ZDF, опубликовавшего отрывки из интервью.

Говоря о позиции российского правительства относительно обвинений западных стран в том, что оно несет ответственность за отравление Алексея Навального, Захарова указала: "Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда Россию в чем-то упрекают, обвиняют в чем-то российское государство, руководство и граждан нашей страны - при этом нам никогда не предоставляли никаких доказательств. (...) Было странно наблюдать за этим".

"Зачем, например, нужно было организовывать такой театр, как демонстративно торжественное политическое сопровождение его прибытия в Берлин? Это невозможно понять", - заявила Захарова, отметив, что Навального сопровождал кортеж из 14 автомобилей и это можно сравнить лишь с приемом главы государства.

"Если у них в Берлине есть конкретные данные, например, формула боевого отравляющего вещества, которым, как считает Берлин, был отравлен Навальный, то пусть передадут эти данные российской стороне! Это стало бы основанием тщательнее изучить это дело и найти ответ на обвинения. Но нет, эти данные они нам не дают", - посетовала официальный представитель МИД РФ.

Отвечая на вопрос о том, какую роль Алексей Навальный играет в российской оппозиции, Захарова заявила: "К оппозиции относятся люди и структуры, отражающие интересы граждан своей страны и также финансируемые ими. Но если организации или люди финансируются и поддерживаются из-за границы, то это не оппозиция".

"Я знаю лишь, что вокруг Навального собрались очень влиятельные люди, которые напрямую связаны с Западом. Политически его поддерживают все те, кто называют Россию врагом или соперником либо в чем-то обвиняют Россию. Поэтому ситуация с Навальным не имеет никакого отношения к правам человека, свободе, демократии. Это инструмент оказания политического давления на нашу страну", - указала собеседница издания.

"За что я не люблю Навального, так это за то, что он лишает людей надежды, - отметила Захарова. - Он всегда говорит, что все плохо и лучше никогда не станет. Никто вас не любит, никому до вас нет дела. Никому вы не нужны, и никогда ничего хорошего для вас не будет. Все вас бросили и забыли".

Говоря об ухудшении отношений России и Германии, Захарова указала, что "мы не сделали ничего такого, от чего могли бы пострадать российско-германские отношения" и "первое, что мы услышали по этому поводу, - это высказывания господина Мааса". "Никто не должен разговаривать с нашей страной в таком тоне. Мы не сделали ничего плохого. Мы всегда выступали за развитие двусторонних отношений", - подчеркнула она.

"Исторически сложилось, что нас постоянно в чем-то обвиняют. Я скажу Вам, почему это так: потому что мы - страна с большой территорией, большим населением и развитой экономикой, страна, которая ведет независимую внешнюю политику. И имеет свой голос на мировой арене", - указала Захарова.