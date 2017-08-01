Экспорт угля на Украину - часть попыток Трампа противостоять России

"Компания из Пенсильвании продаст на Украину 700 тысяч тонн угля в рамках сделки, которую администрация президента Дональда Трампа провозгласила важным инструментом ограничения влияния России на своих европейских соседей", - пишет Bloomberg.

В то время как Трамп обещал улучшать связи с российским президентом Владимиром Путиным, его администрация утверждает, что пытается ограничить энергетическое господство Путина посредством увеличения американского экспорта угля, природного газа и нефти. "Украина во многом зависела от России в отношении нефти и газа, и ее собственные поставки угля пришли в упадок, так как значительная их часть поступает с восточной части страны, контролируемой повстанцами", - поясняет автор статьи Эри Нэттер.

"Последние годы Киев и значительная часть Восточной Европы зависела от России и была обязана России за поддержание тепла, - заявил министр энергетики США Рик Перри, сообщая о соглашении о поставках угля. - Теперь все меняется. Соединенные Штаты могут предложить Украине альтернативу, и сегодня мы рады сообщить, что так и поступим".

На церемонии в Киеве в понедельник компания Xcoal Energy & Resources объявила о соглашении с украинским "Центрэнерго" о поставках 700 тысяч тонн угля на этот зимний сезон. Олег Коземко, и.о. гендиректора "Центрэнерго", сообщил на пресс-конференции в Киеве, что первоначально Украина закупит 210 тысяч тонн по цене 113 долларов за тонну.

"Они не хотят полагаться на русских, и потом им нужно импортировать от кого-то", - сказал Барри Уортингтон, исполнительный директор Энергетической ассоциации Соединенных Штатов.

В написании этой статьи приняли участи Тим Ло и Володимир Вербяни