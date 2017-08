1 августа 2017 г. Джон Бетчелор | The Daily Beast Хаос "Рашагейта" засасывает не только республиканцев, но и демократов "На днях приобрели новый оборот две небольшие загадки "Рашагейта", которые не вписываются с легкостью ни в аргументы против президента Трампа, ни в его защиту", - замечает обозреватель The Daily Beast Джон Бетчелор. Первая загадка связана с попыткой вызвать Гленна Симпсона, сооснователя фирмы Fusion GPS, для дачи показаний в юридический комитет Сената США. Глава комитета сенатор Грассли заявил: "Я отменил вызов после того, как Симпсон согласился побеседовать с сотрудниками под запись, во-первых, о своей причастности к созданию "досье Трампа" и общении с ФБР и, во-вторых, о своей предполагаемой работе с незарегистрированными иностранными агентами, которые встречались с родственниками и сотрудниками избирательного штаба Трампа". Автор указывает на противоречивый характер в деятельности Fusion GPS - американской фирмы, которая собирает для политиков информацию об их политических оппонентах. "С одной стороны, с 2013 года Fusion GPS работала с могущественными российскими кругами, добиваясь отмены "Закона Магнитского" от 2012 года, наложившего санкции на Россию, и стараясь высмеять главного поборника этого закона - лондонского инвестора Билла Браудера", - говорится в статье. С другой стороны, Грассли, упомянув об этом, тут же отметил, что Fusion GPS - "та же самая фирма, которая надзирала за созданием непроверенного "Досье Трампа". Грассли задавался вопросами: "Есть публичные сообщения, что ФБР воспользовалось этим досье для начала своего расследования на тему России. Знало ли ФБР, что Fusion продвигало российскую пропаганду для другого клиента в то же время, как распространяло грязное "Досье Трампа"? Что это должно говорить о надежности информации?" Обозреватель находит странным, что Грассли не спросил о том, что Симпсон якобы больше всего старается скрыть от комитета, - имени демократа-заказчика досье. Он ссылается на статью в The Wall Street Journal под названием: "Кто оплатил "досье Трампа"? Демократы не хотят, чтобы вы об этом узнали, а этот факт заслуживает отдельного скандала". Вторая загадка связана с экс-полпредом США в ООН Самантой Пауэр. Конгрессмен Девин Нуньес в мае просил АНБ, ЦРУ и ФБР предоставить ему документы о запросах на так называемую "демаскировку", которые при администрации Обамы подавались тогдашним директором ЦРУ Бреннаном, тогдашним советником по нацбезопасности Сьюзен Райс и Пауэр. Иначе говоря, эти лица просили разведслужбы сообщить им имена американцев, упомянутых в материалах прослушек иностранных граждан. На прошлой неделе Нуньес написал директору Национальной разведки США Дэну Коутсу: "Мы нашли доказательства того, что действующие и бывшие чиновники имели легкий доступ к информации об американцах и что, возможно, они использовали эту информацию в узкопартийных политических целях, в том числе для селективных анонимных "сливов" такой информации". Предполагается, что один из этих чиновников - Пауэр. Автор гадает: не было ли связи между запросами чиновников демократической администрации на "демаскировку" и работой Fusion GPS над "Досье Трампа", которую оплатил неназванный сторонник демократов? Источник: The Daily Beast