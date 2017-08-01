В следующем году обладание акциями и облигациями некоторых российских компаний может стать незаконным

Крупным биржевым фондам, таким как VanEck Russia, и облигационным лордам с Уолл-стрит придется в скором времени пересмотреть свои российские активы, пишет Forbes.

Новый законопроект о санкциях, который вероятно, будет подписан президентом Дональдом Трампом, требует от Министерства финансов США, Госдепартамента и директора Национальной разведки оценить, следует ли приравнивать к нарушению американского санкционного закона инвестирование в облигации российского правительства и ценные бумаги компаний, попавших под санкции, таких как "Сбербанк".

"ExxonMobil уже была оштрафована на 2 млн долларов за подписание юридических документов с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным. И "Роснефть", и сам Сечин находятся под санкциями, - напоминает автор статьи Кеннет Рапоза. - И хотя юридические документы, подписанные в мае 2014 года, не касались соглашений по санкционному бизнесу с "Роснефтью", Министерство финансов интерпретировало соглашение как сделку Exxon с физическим лицом, в отношении которого введены санкции, и наказало их штрафом".

Аналогичные предупреждения управления Министерства финансов по контролю над зарубежными активами будут разосланы в следующем году инвестиционным фондам, если министерство, Госдеп и директор Национальной разведки сочтут, что обладание такими ценными бумагами является нарушением закона о санкциях.

"Если введут санкции против ценных бумаг российских компаний, таких как "Газпром", мне придется продать их, и это будет очень грустно", - признался Арент Тейсен, управляющий фонда Blauwtulp Asset Management в Нидерландах.

Рынок считает, что Трамп подпишет закон. "Трамп скорее подпишет его, чем наживет еще больше проблем с Конгрессом, который противится осуществлению его ключевой законодательной программы", - сказал Чарли Робертсон, экономист Renaissance Capital.