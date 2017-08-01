Если бы Путин хотел вступить в более яростную схватку с Америкой, вы бы это сразу поняли

Постановление Конгресса США о санкциях в отношении России, хотя президент Трамп пока не скрепил его своей подписью, "уже побудило Кремль выйти из одностороннего перемирия с США, которое сохранялось после избрания Трампа, и нанести ответный удар по американским интересам", замечает в статье в Foreign Policy Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. Он имеет в виду, что в конце минувшей недели Россия закрыла доступ американским дипломатам к двум объектам недвижимости и потребовала сократить штат посольства США на 755 человек.

"Конечно, это серьезные меры. И все же Владимир Путин, в сущности, ведет себя не так, как человек, который полностью отказывается от попыток поддерживать отношения с Америкой. Его шаги на минувших выходных были взвешенными, а не спонтанными проявлениями гнева. Путин подчеркнуто сделал своей мишенью правительство США, а не интересы американского бизнеса в России. Он особо дал понять, что в данный момент не обдумывает какие-то дополнительные ограничения интересов США. Вероятно, прежде чем принять решение о своем следующем шаге, он хочет посмотреть, как на практике будет действовать новейшее постановление Вашингтона о санкциях", - пишет автор.

"С точки зрения Путина, США - это страна, охваченная тремя масштабными кризисами", - утверждает Тренин, перечисляя: это "холодная война между Трампом и его хулителями", конфликт между богатеющей элитой и слоями населения, чей уровень жизни не растет, а во внешней политике - "конфликт между теми, кто хочет сохранить глобальное лидерство Америки, и теми, кто стремится к отступлению".

По мнению Тренина, президентские выборы 2016 года в США и их последствия продемонстрировали, что американский политический истеблишмент начал терять уверенность в себе.

"Страна, раздираемая несколькими кризисами, одновременно неуверенная и растерянная, опасна по определению", - указывает Тренин. Он также напоминает: "Американский президент, подвергающийся нападкам, всегда может взяться за реальное оружие, чтобы нанести удары по противникам за границей ради улучшения своей репутации в своей стране". По его мнению, все это стоит учитывать Кремлю при формировании курса в отношении США.

Тренин полагает: "В обстановке текущего хаоса страны, которые слывут соперниками США на мировой арене, поступят разумно, если позволят Вашингтону снова сосредоточиться на его внутренних проблемах, а сами будут тихо добиваться собственных целей и, главное, избегать прямой конфронтации с все еще беспрецедентно могущественным глобальным гегемоном. Именно так ведет себя Китай. Это был бы разумный курс и для России; однако действия Москвы на Украине, а позднее в Сирии, наряду с хакерской атакой на Национальный комитет Демократической партии в прошлом году, вылились в усиление конфронтации с США, так что России невозможно тихо заниматься собственными делами. И потому в данных обстоятельствах тщательно таргетированные контрсанкции ограниченного масштаба - нечто вроде наилучшего из запасных вариантов".

"СССР пытался иметь дело с США с позиции равного, хотя им не был, и в итоге сошел со сцены; Российской Федерации, которая начала со слабой позиции, нужно вести себя умнее. Путин это определенно сознает - он же дзюдоист", - рассуждает автор.

"Россия должна и впредь тщательно откалибровывать свой курс в отношении США, посылая разные сигналы разным заинтересованным сторонам", - заключает он.

"У России конфликт с (почти всем) Вашингтоном, а не с остальной частью США. По сути это конфликт из-за мирового порядка и места и роли Америки (и России) в нем. В итоге он будет урегулирован не путем американо-российской конфронтации, а внутренними событиями в обеих странах, а также под воздействием того, чего удастся добиться другим странам и блокам: прежде всего Китаю, но также другим - Европе, Индии и прочим", - пишет автор. По его словам, для всего мира крайне важно, чтобы Россия и США неумышленно не сделались настоящими врагами друг для друга.