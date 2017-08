1 августа 2017 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Пенс усиливает конфронтацию с Россией после высылки дипломатов Вице-президент США Майк Пенс высказался против "призрака агрессии" России на следующий день после того, как Москва заявила, что вышлет сотни сотрудников американского посольства в ответ на американские санкции, пишет Financial Times. "Для балтийских государств нет угрозы страшнее, чем призрак агрессии вашего непредсказуемого соседа с востока", - сказал Пенс журналистам в Таллине. Эндрю Вейсс, эксперт по России из Carnegie Endowment for International Peace, сказал, что Соединенным Штатам теперь придется ответить на сокращение численности дипломатов, что чревато еще большим ухудшением отношений. "Масштабы разрыва в американо-российских отношениях трудно переоценить - межгосударственный диалог прерван почти полностью, до сих пор открыта всего пара каналов", - сказал Вейсс. Между тем некоторые аналитики считают, что высылка дипломатов выглядит хуже, чем она на самом деле является, пишет Катрина Мэнсон. "Это раздражающий, но не очень сильный шаг, - сказал Дмитрий Саймс, президент вашингтонского Центра национальных интересов, добавив, что сокращения коснутся, прежде всего, российских сотрудников. - Очевидно, что русские хотят, чтобы отношения с Конгрессом и Трампом были отдельными [друг от друга] и сохранялась открытость отношений с Трампом и Белым домом". "По моему мнению, они [американская администрация] не отказались от возможности сближения с Россией, и русские понимают это, - сказал Клифф Купчан, председатель Eurasia Group. - Путин оказался в стесненном положении: альтернатива Трампу [в США] хуже для России". Саймс полагает, что Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Соединенными Штатами, но США должны остерегаться приравнивания России к Ирану и к Северной Корее. "Русские в трудной ситуации, так как очень трудно... не отвечать на то, что они расценивают как враждебные действия со стороны США, - сказал он. - Они понимают, что Трамп не свободен, но также они осознают, что превращение его во врага может обойтись им слишком дорого". Источник: Financial Times