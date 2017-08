Хакеры взломали защитные системы американских комплексов по обработке избирательных бюллетеней менее чем за 90 минут

"Хакеры соревновались, кто быстрее возьмет под контроль американские комплексы по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ), и обошли некоторые из их защитных систем менее чем за 90 минут", - сообщает Адам Лашер в Independent.

Одна из хакерских команд на конференции по кибербезопасности DEF CON в Лас-Вегасе заставила КОИБ проиграть хит Рика Эстли Never Gonna Give You Up ("Я никогда тебя не подведу"). Один участник получил доступ к КОИБ со своего ноутбука.

"Результаты соревнования, вероятно, усилят тревогу по поводу взлома последующих американских выборов и возможного российского вмешательства в ноябрьское голосование, в ходе которого победил Дональд Трамп", - говорится в статье.

"Министерство национальной безопасности США заявило в прошлом году о своей уверенности в том, что российское правительство руководило этим взломом и слило в общий доступ электронные письма Национального комитета Демократической партии перед победой Дональда Трампа над его соперницей-демократкой Хиллари Клинтон, - напоминает журналист. - А в прошлом месяце сообщалось, что в слитом документе из Агентства национальной безопасности говорилось о совершении российской военной разведкой кибератаки как минимум на одного американского производителя программного обеспечения для голосования, а также о рассылке фишинговых писем более чем 100 местным сотрудникам избирательных комиссий всего за несколько дней до президентских выборов".

"Сообщается, что на соревновании DEF CON был выявлен широкий спектр уязвимостей в 30 компьютеризованных избирательных урнах, приобретенных на eBay и с аукционов американского правительства для предоставления хакерам, чтобы те могли их атаковать, - передает журналист. - Хакерам разрешили вскрыть КОИБ, чтобы посмотреть, как они работают, а также попытаться взять их под контроль удаленно".

Некоторые из участвовавших в конкурсе машин уже не используются на американских выборах.

Эрик Ходж, директор по консалтингу в компании CyberScout и консультант избирательной комиссии штата Кентукки, указал, что во всех округах разные КОИБ, поэтому довольно сложно взломать достаточное их количество, чтобы повлиять на результат национальных выборов. Сооснователь Nordic Innovation Labs, помогавший в организации данного соревнования, указал, что в случае небольшого разрыва между кандидатами для оказания влияния на выборы достаточно взломать машины в нескольких ключевых округах.