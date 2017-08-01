Дипломатическая эскалация в духе холодной войны? "Самый мягкий ответ" из возможных

Западная пресса продолжает обсуждать объявленную Путиным высылку из России 755 сотрудников посольства США. Обозреватели вспоминают дипломатическую эскалацию 1986 года и задаются вопросом: наберется ли сегодня в России 755 американских дипломатов? Впрочем, при всей жесткости эта мера не кажется радикальной по сравнению с экономическими санкциями. "Если бы Путин хотел вступить в более яростную схватку с Америкой, вы бы это сразу поняли", - успокаивает эксперт.

После того, как Сенат США одобрил ужесточение антироссийских санкций, американские дипломаты должны будут покинуть Россию, сообщает немецкая газета Die Welt.

Высылка 755 сотрудников посольства США напоминает "завершающую фазу холодной войны", пишет автор публикации Клеменс Вергин, вспоминая дипломатическую эскалацию 1986 года.

Вопрос, которым сегодня задаются многие: наберется ли в России 755 американских дипломатов? Как прокомментировал экс-посол США в РФ Майкл Макфол, у США нет такого количества дипломатов в России.

"По оценкам экспертов, в России в дипведомствах работает около 1200 сотрудников, подавляющее большинство из них имеют российский паспорт", - говорится в материале. "А это значит, - поясняет журналист, - что от жестких мер, обозначенных Путиным, пострадают преимущественно его же соотечественники - им предстоит лишиться работы. Кроме того, ожидается увеличение сроков рассмотрения визовых обращений российских граждан".

"Пока неясно, - пишет Вергин, - какие последствия нынешняя эскалация будет иметь для российско-американских отношений".

Неясной остается и реакция на происходящее Дональда Трампа. Как отмечает автор публикации, Трамп не может оставить без внимания афронт Москвы, если не хочет еще больше увязнуть в болоте недоверия из-за своей политики в отношении России.

"Даже знатоки холодной войны вряд ли припомнят такой массовой высылки" дипломатов, пишет политический обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Франк Ниенгуйзен.

Однако если из распоряжения Путина "вычленить самое главное, то эта мера не покажется столь радикальной. Во-первых, в отличие от американских санкций, ответные меры России не затрагивают прямых экономических или оборонных интересов. Во-вторых, не ясно, сколько же на самом деле будет выслано американских дипломатов, а сколько уволено сотрудников-россиян, и не включены ли в это число члены семей дипломатов со служебными паспортами". В любом случае из-за этого, как замечает издание, "пострадают россияне, любящие путешествовать: они столкнутся с очередями за визами".

"Но главная проблема в российско-американских отношениях все же иная. Сейчас никто не знает, по какому сценарию будут развиваться дальнейшие взаимоотношения между странами", - подчеркивает журналист.

Более того, насколько "сложной оказалась ситуация, можно увидеть, в том числе, благодаря реакции части правительства Германии, которая хочет ответить на санкции США". В Берлине считают, что "они угрожают энергетическим интересам Германии".

"Между тем некоторые вещи все же говорят о том, что дипломатический конфликт не будет обостряться", - продолжает Ниенгуйзен. По сути "высылка дипломатов по сравнению с экономическими санкциями является самым мягким ответом".

"Более того, Путин едва ли может позволить себе еще сильнее испытывать способность россиян терпеть лишения. (...) Все попытки России повлиять на что-либо будут все большей обузой для Москвы. (...) А одним лишь патриотизмом россияне сыты не будут", - констатирует Ниенгуйзен.

"Решение Путина навредит, прежде всего, россиянам" - утверждает журналистка Кристина Хебель в немецком издании Der Spiegel. Большую часть сотрудников американских диппредставительств в РФ составляют вовсе не дипломаты или граждане США, а нанятые на работу россияне, которые теперь лишатся работы. Высылка множества сотрудников "серьезно ограничит работу американских диппредставительств в России, а это опять же ударит по российским гражданам" - им придется дольше ждать визы в США.

Долгое время Путин не давал никакого ответа на санкции экс-президента США Барака Обамы. "Теперь же - после молчания, которое длилось несколько месяцев, - Путин хочет продемонстрировать силу, в том числе из внутриполитических соображений", - подчеркивает автор, напоминая, что "уже в марте следующего года в России пройдут президентские выборы. И несмотря на то, что Путин и президент США Дональд Трамп уже встречались в начале июля, Кремль не продвинулся вперед ни на шаг". Также в Кремле чересчур "велико разочарование слабым американским президентом, который хоть и относится к санкциям критически, но сделать ничего не может", говорится в статье.

Некоторые аналитики считают, что высылка дипломатов выглядит хуже, чем она на самом деле является, пишет Катрина Мэнсон в Financial Times. "Это раздражающий, но не очень сильный шаг, - сказал Дмитрий Саймс, президент вашингтонского Центра национальных интересов, добавив, что сокращения коснутся, прежде всего, российских сотрудников. - Очевидно, что русские хотят, чтобы отношения с Конгрессом и Трампом были отдельными [друг от друга] и сохранялась открытость отношений с Трампом и Белым домом".

"По моему мнению, они [американская администрация] не отказались от возможности сближения с Россией, и русские понимают это, - сказал Клифф Купчан, председатель Eurasia Group. - Путин оказался в стесненном положении: альтернатива Трампу [в США] хуже для России".

Саймс полагает, что Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Соединенными Штатами, но США должны остерегаться приравнивания России к Ирану и к Северной Корее.

"Русские в трудной ситуации, так как очень трудно... не отвечать на то, что они расценивают как враждебные действия со стороны США, - сказал он. - Они понимают, что Трамп не свободен, но также они осознают, что превращение его во врага может обойтись им слишком дорого".

"Если бы Путин хотел вступить в более яростную схватку с Америкой, вы бы это сразу поняли" - утверждает в заголовке своей статьи в Foreign Policy Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги.

По словам эксперта, "Путин, в сущности, ведет себя не так, как человек, который полностью отказывается от попыток поддерживать отношения с Америкой. Его шаги на минувших выходных были взвешенными, а не спонтанными проявлениями гнева. Путин подчеркнуто сделал своей мишенью правительство США, а не интересы американского бизнеса в России. Он особо дал понять, что в данный момент не обдумывает какие-то дополнительные ограничения интересов США. Вероятно, прежде чем принять решение о своем следующем шаге, он хочет посмотреть, как на практике будет действовать новейшее постановление Вашингтона о санкциях".

Тренин полагает: "В обстановке текущего хаоса страны, которые слывут соперниками США на мировой арене, поступят разумно, если позволят Вашингтону снова сосредоточиться на его внутренних проблемах, а сами будут тихо добиваться собственных целей и, главное, избегать прямой конфронтации с все еще беспрецедентно могущественным глобальным гегемоном. Именно так ведет себя Китай. Это был бы разумный курс и для России; однако действия Москвы на Украине, а позднее в Сирии, наряду с хакерской атакой на Национальный комитет Демократической партии в прошлом году, вылились в усиление конфронтации с США, так что России невозможно тихо заниматься собственными делами. И потому в данных обстоятельствах тщательно таргетированные контрсанкции ограниченного масштаба - нечто вроде наилучшего из запасных вариантов".

"Россия должна и впредь тщательно откалибровывать свой курс в отношении США, посылая разные сигналы разным заинтересованным сторонам", - заключает он.

"У России конфликт с (почти всем) Вашингтоном, а не с остальной частью США. По сути это конфликт из-за мирового порядка и места и роли Америки (и России) в нем. В итоге он будет урегулирован не путем американо-российской конфронтации, а внутренними событиями в обеих странах, а также под воздействием того, чего удастся добиться другим странам и блокам: прежде всего Китаю, но также другим - Европе, Индии и прочим", - пишет автор. По его словам, для всего мира крайне важно, чтобы Россия и США неумышленно не сделались настоящими врагами друг для друга.