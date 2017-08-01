Черные тучи над Тихим океаном

США, спровоцированные Северной Кореей, которая недавно запустила межконтинентальную ракету, обвиняют Китай в бездействии. Дипломатические отношения обостряются, пишет международный обозреватель французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

Стараясь не показаться излишними паникерами, вправе ли мы слегка обозначить сравнение между северной частью Тихоокеанской зоны в пятницу вечером 28 июля 2017 года (день удачного испытания северокорейской межконтинентальной ракеты, способной нанести ядерный удар по крупным городам Западного побережья США) и Европой в воскресенье вечером 28 июня 1914 года (день убийства в Сараево эрцгерцога и наследника австро-венгерского престола)? Имеем ли мы дело в обоих случаях с локальной политической проблемой, которая действует в качестве катализатора, когда действия и реакции ускоряются настолько, что державы уже не успевают контролировать их ход? - задумывается автор.

Нельзя не признать то, что проблема Северной Кореи одновременно серьезная и длительная и что она постоянно усложняется в течение двух десятилетий, отмечает Жирар.

Гонка ядерных вооружений правительства в Пхеньяне, являющаяся одной из идеологических опор этого сталинистского режима, не перестает беспокоить двух крупных региональных союзников Америки, таких как Южная Корея и Япония, указывает автор.

Президент Трамп не раз говорил о полной поддержке своих азиатских союзников перед лицом Северной Кореи, подчеркивая, что США готовы использовать полный комплект своего оружия - фраза, подразумевающая использование ядерного оружия, говорится в статье.

Запад долгое время считал, что может рассчитывать на Китай для пресечения подобного распространения ядерного оружия на его границе. После приема китайского президента в своей резиденции во Флориде 6 и 7 июля 2017 года американский президент поверил в то, что ему удалось совершить сделку со своим коллегой: Китай раз и навсегда урегулирует вопрос о северокорейской угрозе, взамен Америка откажется принимать против него протекционистские меры, пишет журналист.

Тут произошло явное недоразумение. 30 июля 2017 года в 1:30 ночи президент Трамп выразил свое разочарование в твите: "Я очень разочарован Китаем. Наши руководители в прошлом совершили безумие, дав ему заработать сотни миллиардов в год на торговле, и несмотря на это... китайцы НИЧЕГО не делают для нас по корейскому досье".

В Пекине министерство иностранных дел отреагировало, перекладывая вину на Вашингтон и возмущаясь тем, что американцы связывают "проблемы, не имеющие между собой ничего общего", передает автор.

Следует признать тот факт, что китайские дипломаты, наперегонки с западными, повторяют уже более десяти лет: что у них нет никакого влияния на Северную Корею; что Пхеньян никогда не считал Пекин своим старшим братом; что северокорейцы требуют разговора на равных с американцами и никак иначе, продолжает автор.

С точки зрения Пекина, свержение Каддафи - а ведь он отказался от своей ядерной программы и изобличил перед англо-саксонскими спецслужбами пакистанских торговцев оружием - укрепило убежденность диктатора Ким Чен Ына в том, что нельзя доверять Западу и что следует всегда противостоять ему с позиции соотношения сил, утверждает обозреватель.

Теперь американцы не могут рассматривать превентивный удар против Северной Кореи без риска подвергнуть опасности жизни сотен тысяч гражданских лиц в Южной Корее и Японии. В дипломатическом смысле они не могут надеяться ни на какое содействие со стороны России, к которой они применили санкции по другому вопросу. В политическом отношении они не могут больше ничего навязать Китаю, который каждый день постепенно разрушает их бывшую морскую гегемонию в Тихом океане, комментирует Жирар.

"Одна супердержава, идущая к закату, другая - всплывающая на поверхность, местный царек, вышедший из-под контроля: такой опасный геополитический коктейль все же напоминает нам кое-что..." - подытоживает автор.