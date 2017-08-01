Почему американские президенты всегда терпели неудачу в российском вопросе

С конца эпохи холодной войны сменявшие друг друга хозяева Белого дома пытались наладить сближение с Москвой, постоянно терпя поражение, пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

Начиная с 1991 года американские внешнеполитические дебаты беспрестанно противопоставляли сторонников помощи России с целью ее модернизации ради достижения демократизации, ястребов-последователей твердости и приверженцев так называемой реалистической школы, которые призывали не вмешиваться в российские внутренние дела и сотрудничать по конкретным досье, не навязывая "наших ценностей", говорится в статье.

Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, затем Барак Обама - все американские президенты пытались найти решение этого российского кубика Рубика, отмечает журналистка.

"По сравнению с тем, что происходило дальше, два срока Бориса Ельцина остаются эпохой, отмеченной истинной дипломатической эйфорией, - считает автор статьи. - Билл Клинтон и Борис Ельцин ладили друг с другом и не скрывали этого".

Однако по мере того, как внутренние российские реформы натыкались на разграбление страны, старые самодержавные и неоимперские пристрастия вновь усилились, говорится в статье.

В Вашингтоне каждый последующий президент начинал с того, что признавал провал американо-российского диалога со стороны своего предшественника. Так, Буш сделал попытку возобновить отношения с Москвой, глядя Путину "прямо в глаза", веря, что он увидит там "его душу", пишет Мандевиль.

Обама дошел до того, что во время кампании по переизбранию представил "перезагрузку" как большой успех своей внешней политики. Конструкция стала разрушаться в 2014 году после аннексии Крыма Москвой и вооруженной дестабилизации на востоке Украины, продолжает журналистка.

"Достаточно почитать российские газеты, отражающие позицию Кремля, чтобы понять, что Россия ведет холодную войну против Запада уже долгие годы. Просто мы этого не осознавали. Изменилось то, что США теперь стали более решительно давать отпор", - отмечает бывший дипломат Джон Хёрбст, глава Атлантического совета, упоминая о том, как Конгресс объединился для голосования по новым санкциям против России вследствие кибератаки на американские президентские выборы.

"Провал длительного партнерства между США и Россией произошел главным образом из-за агрессивного поведения России в отношении своих соседей", - анализирует дипломат Дэн Фрид, занимавший важные посты в Государственном департаменте при Буше и Обаме. "Для нормального хода российско-американских отношений надо было, чтобы мы согласились дать русским то, что они беспрестанно от нас требовали и что было для нас неприемлемым: возвращение их господства над бывшими соседями", - утверждает он.

Бывший дипломат считает, что Трамп, может, и испытывал соблазн уступить Путину, но ему в этом "помешали Конгресс и подозрения, нависшие над его собственными связями с Россией". По мнению Фрида, демонстративные ответные меры Путина странным образом напоминают "середину 1980-х годов, когда Москва думала, что может выглядеть как жертва и играть на чрезмерных обещаниях, дабы разобщить Европу и США". "В ту эпоху они слишком переоценили свои силы и кончили тем, что проиграли холодную войну. Думаю, то же самое может повториться. Конечно, у нас кризис в государственной верхушке, но наши основные принципы нетронуты, в то время как Россия очень слаба, и экономически, и политически. Если мы сохраним общий фронт с Европой против Путина, то он проиграет эту битву", - прогнозирует он.

Джон Хёрбст с ним согласен. По его мнению, "российская элита в конце концов признает, что конфронтация с Западом, в которую ее втягивает Путин, не жизнеспособна. Весь вопрос в том, чтобы понять, когда это произойдет. Через несколько месяцев или через двадцать лет". Без технологий, без развития "Россия рухнет. Она нуждается в Западе", заключает он.