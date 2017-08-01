Правда ли, что Гейтс и Безос - самые богатые люди на свете? Nyet, говорит управляющий инвестфонда

В минувший четверг глава Amazon Джефф Безос ненадолго стал богатейшим человеком в мире, опередив Билла Гейтса, напоминает Market Watch. "Но если цифры Билла Браудера верны, то колоссальные состояния обоих ИТ-гигантов, вместе взятые, все же меркнут перед настоящим богатейшим человеком мира", - замечает журналист Шон Ланглуа.

"Я считаю, что [Владимир Путин] обладает состоянием в 200 млрд долларов", - сказал Браудер, главный управляющий Hermitage Capital Management, на заседании юридического комитета Сената США, где он давал показания в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы.

"По утверждениям Браудера, путь Путина к миллиардам вымощен вымогательством, пытками и захватом собственности. В особенности Браудер детально изложил историю о произошедшей при подозрительных обстоятельствах смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, которого он нанял для расследования коррупции официальных лиц в путинской России", - говорится в статье.

В 2003 году Путин арестовал богатейшего на тот момент россиянина - Михаила Ходорковского. Браудер сказал: "После того, как Ходорковский был признан виновным, другие олигархи пришли к Путину и спросили его, что им нужно сделать, чтобы не оказаться в той же клетке, что и Ходорковский. Судя по последующим событиям, представляется, что ответ Путина гласил: "50%"".

"Причем не 50% для правительства, а 50% для самого Путина, утверждал Браудер", - добавляет издание.

"С того момента Путин сделался крупнейшим олигархом в России и богатейшим человеком в мире, - сказал Браудер, - и мою антикоррупционную деятельность перестали терпеть".