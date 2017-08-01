Солнечное затмение может означать катастрофу для Трампа, по словам астрологов

"Президентство Дональда Трампа предрекли звезды - по крайней мере, так говорят астрологи. Они указывают, что он родился во время лунного затмения, что делает его более чувствительным к силе затмений. И если затмения - важные небесные события с последствиями для реального мира, как полагают астрологи, то редкое полное затмение Солнца, которое случится в августе, может привести к серьезным последствиям для Трампа, особенно если учесть нарастание драмы вокруг его администрации", - передает Макс Катнер в Newsweek.

Журналист рассказывает, что 21 августа произойдет солнечное затмение, в ходе которого Луна отбросит на США тень шириной около 70 миль (112,6 км). Впервые с 1918 года тень пересечет весь континент, впервые с 1776 года она упадет только на США. Ожидается, что наблюдать за затмением в городки, лежащие в области, на которую упадет тень Луны, прибудет 7,4 млн человек. Затмение продлится порядка 2 минут.

"Августовское затмение уникально не только своей редкостью, как утверждают астрологи, но и тем, что ассоциируемая с ним астрологическая активность созвучна астрологической активности президента. Затмение произойдет во Льве, а в натальной карте Трампа этот знак зодиака - восходящий. Символ Льва - лев, поэтому это созвездие символизирует правителей и королей", - говорится в статье.

"В момент его рождения активировались некоторые градусы. Данное затмение активизирует те же самые градусы", - сказал о Трампе астролог Уэйд Кейвс. По его словам, в связи с некоторыми аспектами данного затмения "многие астрологи ожидают какого-то спада, какого-то обрушения, какой-то трудности".

Астролог Марджори Орр отметила в прошлом ноябре, всего через четыре дня после выборов, что августовское затмение входит в тот же сарос (ряд затмений), что и аналогичные явления 1909, 1927, 1945, 1963, 1981 и 1999 годов. В эти годы произошли: попытки импичмента Билла Клинтона и убийства Рональда Рейгана, убийство Джона Ф. Кеннеди, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, смерть Франклина Д. Рузвельта, беспорядки в Чикаго со взрывами и попыткой убийства президента Уильяма Тафта. "Обычно эта серия приводит к напряженности в личных отношениях, побуждает к поспешным решениям на основе неверной информации и ассоциируется с усталостью и проблемами со здоровьем, - пишет Орр. - Определенно, это затмение предзнаменует насилие в той или иной форме".

Блогер-астролог Юджин Джонсон предсказал в апреле: "Это затмение не означает, что США непосредственно угрожает война, однако оно побуждает нас готовиться к некоему значительному, возможно, сокрушительному событию здесь в Америке". Джонсон отметил, что в затмении примут участие Юпитер, Уран, Плутон и Нептун, и пояснил: "Могу с уверенностью сказать, что эта серия затмений знаменует важные изменения на мировой арене из-за существенного преобладания участвующих в нем внешних планет".

"Пожалуй, самый тщательный анализ опубликовал [Уэйд] Кейвс, - говорится в статье. - Он написал, что положение затмения относительно звезды Альгиебы традиционно "приносит потери и опасность", а когда речь идет об офицере - или президенте - говорит о возможности солдатского бунта".

Кейвс выделил определенные даты, которые могут оказаться важными: 10 октября, 21 ноября, 17-19 декабря. "Возможно, что на плечи Трампа ляжет неожиданная проблема со здоровьем, которая выдавит его из Овального кабинета. Также вполне разумно ожидать его свержения, как по официальным каналам (то есть посредством импичмента), так и в ходе бунта за закрытыми дверями, - пишет астролог. - С разумной уверенностью мы можем сказать, что эти карты, при надлежащем изучении, не дают оснований предполагать, что Трампа ждет гладкое плавание".