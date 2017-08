1 августа 2017 г. Майкл Гордон и Эрик Шмитт | The New York Times Военные учения России рядом с границей НАТО заставляют опасаться ее агрессии Россия готовится направить в конце лета до 100 тыс. военных на восточную окраину территории НАТО. Пока это один из крупнейших шагов в наращивании военного потенциала, предпринятом президентом Владимиром Путиным, и упражнение в запугивании, которое напоминает самые зловещие дни холодной войны, пишут Майкл Гордон и Эрик Шмитт в американской газете The New York Times. Как сообщает издание, войска проводят военные маневры, известные как "Запад", в Белоруссии, на Балтийском море, в западной части России и в российском анклаве Калининград. "В учениях примут участие восстановленные танковые войска, названные в честь легендарного подразделения советской армии, Первой гвардейской танковой армии, - говорится в статье. - Их учреждение впервые со времен развала СССР знаменует концентрацию такой наступательной мощи в одном соединении". "Этот шаг является частью более обширных усилий Путина по укреплению российской военной доблести и предпринимается на фоне того, как Россия становится все более напористой", - продолжают авторы. Помимо российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа, которое завладело вниманием в США, российская армия в последние годы дислоцировала силы в Сирии, захватила Крым и осуществила вмешательство на востоке Украины, запугала страны Балтии внеочередными учениями, а ее ВВС совершали полеты в непосредственной близости от натовских самолетов и кораблей, напоминают журналисты. "Карательные санкции США и европейских союзников, которые еще больше изолировали Россию, не заставили Путина прекратить бряцание оружием, как показывают давно назначенные учения "Запад", - отмечает газета. Еще более тревожным, по словам высокопоставленных офицеров американской армии, является то, что маневры могут быть использованы в качестве предлога для усиления российского военного присутствия в Белоруссии, которая граничит с тремя важнейшими союзниками НАТО: Польшей, Литвой и Латвией, передает издание. "Серьезную обеспокоенность вызывает то, что они не собираются уходить, и это не паранойя", - заявил генерал Тони Томас, глава Командования специальных операций США, на конференции по национальной безопасности в Аспене (штат Колорадо) в июле. По словам авторов, западные военные чиновники утверждают, что США и Россия не находятся на краю войны. Однако они выразили озабоченность, что возросшая российская военная активность может привести к непреднамеренной конфронтации. Газета напоминает, что Первая гвардейская танковая армия, состоящая главным образом из сил, переведенных из других частей, включая элитные моторизованные и танковые дивизии рядом с Москвой, имеет богатую историю. В частности, подразделение сражалось с немцами во время Второй мировой войны на Восточном фронте и, в конечном итоге, в Берлине перед тем, как стать частью советских сил, оккупировавших Германию. В 1968 году она участвовала во вторжении в Чехословакию, чтобы разгромить Пражскую весну. "Это название было выбрано не случайно, - отметил в беседе с газетой Филип Бридлав, четырехзвездный генерал ВВС США в отставке, который служил командующим войсками НАТО в Европе. - Оно посылает очень четкий месседж Прибалтике и Польше". Филипп Крабер, президент исследовательской организации The Potomac Foundation (штат Виргиния), предостерег от преувеличения потенциала Первой гвардейской танковой армии, отмечая, что не все ее части полностью укомплектованы и некоторые из самых современных танков, для нее предназначенных, еще не прибыли, передают авторы. Однако если она будет полностью дислоцирована в Белоруссии, добавил эксперт, она будет мощным наступательным формированием и способом для российской армии быстро демонстрировать силу в западном направлении, что тем более важно для Москвы. "Одно присутствие Первой танковой армии рядом с польской границей поставит НАТО в затруднительное положение, - отметил Крабер. - Следует ли НАТО усилить Прибалтику или защитить восточную Польшу? У НАТО недостаточно сил, чтобы сделать и то, и другое за короткий период времени. Это усиливает политическое давление, которое может оказать Россия, чтобы держать в узде Прибалтику и Польшу". Однако более насущная обеспокоенность вызвана тем, воспользуется ли Россия учениями "Запад", чтобы держать в узде Белоруссию, сообщают журналисты. "Белоруссия долгое время тесно работала с Москвой, и ее зенитные ракетные части интегрированы с Россией на востоке, - говорится в статье. - Но на фоне трений между деспотичным президентом страны Александром Лукашенко и Путиным появились сообщения, что Белоруссия не желает размещать у себя новые российские войска на постоянной основе". Ожидается, что, по крайней мере, два батальона Первой гвардейской танковой армии, или около 3 тыс. танковых войск, примут участие в белорусских маневрах, информирует газета. Общее число российских военных, персонала, отвечающего за безопасность, и гражданских чиновников в учениях, как ожидается, будет варьироваться от 60 тыс. до 100 тыс. Вопрос, которым задаются чиновники НАТО: все ли войска и снаряжения в Белоруссии покинут страну? - пишут авторы в заключение. "Я очень заинтересован тем, что въедет и что выедет", - отметил генерал-лейтенант Фредерик Ходжес, командующий сухопутными войсками США в Европе. Источник: The New York Times