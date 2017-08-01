Решение Путина навредит, прежде всего, россиянам

Российский президент Владимир Путин лично заявил государственному телеканалу "Россия", что Россия потребовала от США "сократить число работников в своих представительствах в стране на 755 человек". По словам главы государства, это "ощутимый шаг". Эта мера была задумана как ответ России на новые санкции американского Конгресса.

"В принципе, число в 755 сотрудников американских диппредставительств действительно выглядит довольно радикально. Но большую часть из этого составляют вовсе не дипломаты или граждане США, которым придется покинуть РФ. (...) Дело в том, что в отличие от России, которая практически не нанимает иностранцев в свои посольства, США, наоборот, берут на работу местных, которые работают сотрудниками отделов по выдаче виз, переводчиками, водителями или поварами. По этой причине путинское решение, прежде всего, ударит по россиянам, и им придется искать новую работу", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

Более того, намерение Путина "серьезно ограничит работу американских диппредставительств в России, а это опять же ударит по российским гражданам". Так, бывший американский посол в Москве Майкл Макфол обращает внимание на то, что "в будущем россиянам придется значительно дольше ждать выдачи виз для путешествий по США". Помимо этого, американским дипломатам запрещается пользоваться складом на юге Москвы и дачей в московском Серебряном Бору.

Долгое время Путин не давал никакого ответа на санкции экс-президента США Барака Обамы, который незадолго до ухода со своего поста выдворил из страны 35 российских дипломатов и арестовал российскую недвижимость в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Все это стало реакцией на доводы американских спецслужб о том, будто Москва оказывала влияние на ход президентских выборов в США.

"Теперь же - после молчания, которое длилось несколько месяцев, - Путин хочет продемонстрировать силу, в том числе из внутриполитических соображений", - подчеркивает автор, напоминая, что "уже в марте следующего года в России пройдут президентские выборы. И несмотря на то, что Путин и президент США Дональд Трамп уже встречались в начале июля, Кремль не продвинулся вперед ни на шаг". Также в Кремле чересчур "велико разочарование слабым американским президентом, который хоть и относится к санкциям критически, но сделать ничего не может".