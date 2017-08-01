Культура терпимости подтачивает Германию

В широких слоях немецкого общества укоренилась уверенность в том, что тот, кто однажды попал в Германию, может тут остаться. Но это, считает постоянный автор Die Welt Дирк Шумер, ведет к перегрузке полиции и спецслужб, вынужденных разбираться с потенциальными террористами, количество которых на сегодняшний момент исчисляется уже тысячами.

После террористической атаки, устроенной в Гамбурге подлежащим депортации мигрантом, в результате которой погиб один человек и еще несколько получили ножевые ранения, дебаты возвращаются в привычное русло: "Неужели и после отказа в выдаче статуса беженца не было возможности установить, что речь идет о потенциальном преступнике, и выслать его? Почему указания на неожиданную радикализацию палестинца не были достаточным основанием применить к нему законодательство ФРГ?"

По мнению автора публикации, это связано даже не с действиями полиции и спецслужб страны, а с царящей здесь "культурой терпимости".

"Многие представители политики, юстиции и СМИ, представители как церковных, так и общественных волонтерских кругов упрямо стоят на своем: тот, кто однажды добрался до Германии, должен иметь возможность остаться здесь любой ценой. Именно поэтому, - считает автор, - невозможно осуществлять эффективный пограничный контроль".

"Красно-красно-зеленая" коалиция в Берлине считает, что впредь вообще не следует прибегать к депортации. "Тот, кто не добился ничего от соответствующих ведомств, получает убежище в церкви. В случае любой запланированной депортации поднимается волна гражданского сопротивления со стороны волонтерских групп", - говорится в статье.

"Дело дошло до того, что чуть ли не на уровне правительства ведутся дискуссии о том, чтобы признать нищету или климатические изменения в качестве достаточной причины для подачи заявления на статус беженца. Неудивительно тогда, что не скрывающие свою идентичность террористы-талибы получают право остаться в Германии из чувства гуманности", - замечает автор.

"Пока эта культура терпимости стоит выше закона, такие теракты, как недавний в Гамбурге, будут оставаться обыденными", - резюмирует журналист.