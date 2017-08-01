Ответные санкции Путина: параллель с холодной войной

После того, как Сенат США одобрил ужесточение антироссийских санкций, американские дипломаты должны будут покинуть Россию, сообщает немецкая газета Die Welt.

"Высылка 755 сотрудников посольства США напоминает завершающую фазу холодной войны. (...) Шеф Кремля отреагировал на новые санкции с оскорблением, которое коснется и Трампа", - пишет автор публикации Клеменс Вергин, указывая, что сложившаяся ситуация представляет собой "самую серьезную дипломатическую эскалацию со времен окончания холодной войны".

"В конце своего президентства Барак Обама выслал 35 российских дипломатов в ответ на вмешательство русских в предвыборный процесс в США. Российских дипломатов не пустили тогда в жилые комплексы в Мериленде. Москва тогда никак на этот инцидент не отреагировала, поскольку Путин хотел дождаться развития отношений с только что избранным президентом", - передает Die Welt.

Теперь, отмечает Вергин, "на смену изначально ожидаемому Трампом и Путиным сближению пришли реалии холодной войны".

Вопрос, который сегодня задают себе многие: наберется ли в России 755 американских дипломатов? Как прокомментировал в Twitter экс-посол США в РФ Майкл Макфол, у США нет такого количества дипломатов в России.

Госдеп пока хранит молчание по поводу количества своих сотрудников-американцев в диппредставительствах в РФ, однако "по оценкам экспертов, в России в дипведомствах работает около 1200 сотрудников, подавляющее большинство из них имеют российский паспорт".

"Согласно информации для внутреннего пользования, датированной 2013 годом, в РФ в посольстве США работали 1279 человек, 934 из них - российские граждане", - передает автор статьи, предполагая, что с того времени мало что изменилось.

"А это значит, - поясняет журналист, - что от жестких мер, обозначенных Путиным, пострадают преимущественно его же соотечественники - им предстоит лишиться работы. Кроме того, ожидается увеличение сроков рассмотрения визовых обращений российских граждан".

Сегодняшняя ситуация напоминает дипломатическую эскалацию 1986 года, говорится в статье. "После задержания российского шпиона в США русские выслали пятерых американских дипломатов. Рональд Рейган ответил высылкой 55 сотрудников диппредставительств СССР, большинство из них - сотрудники миссии ООН, которые, по данным американцев, были шпионами. Москва отреагировала на это отзывом всех 260 советских граждан, работавших в представительствах США на территории СССР", - пишет автор статьи.

"Государственное информационное агентство ТАСС смаковало подробности того, как американские дипломаты и военные вынуждены обходиться без обслуживающего персонала. Высокопоставленные дипломаты, такие, как посол США Артур Хартмэн, должны были сами водить автомобиль и отвозить детей в школу, (...) а супруга посла была вынуждена самостоятельно обслуживать гостей на приемах", - повествует издание.

"Пока неясно, - пишет Вергин, - какие последствия нынешняя эскалация будет иметь для российско-американских отношений".

Неясной остается и реакция на происходящее Дональда Трампа. "Странно, что такой фанат Twitter, как американский президент, до сих пор никак не прокомментировал последние события". Как отмечает в заключение автор публикации, Трамп не может оставить без внимания афронт Москвы, если не хочет еще больше увязнуть в болоте недоверия из-за своей политики в отношении России. "Если он и впредь будет проявлять пассивность на фоне этого неадекватного шага Москвы, это еще больше укрепит подозрения, что Кремль все-таки располагает каким-то рычагом давления на Трампа".