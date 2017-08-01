Нелегальные турбины Siemens в Крыму

"Путин использует в Крыму газовые турбины, нарушая условия экономических санкций, введенных ЕС против России. Siemens не может аргументировать это своей неосведомленностью", - пишет в статье на сайте Die Welt министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению министра, факт поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Россией Крым приводит к "глубокому разочарованию и заставляет ужаснуться".

"Украина, - подчеркивает глава внешнеполитического ведомства Украины, - последние три года, прошедшие с момента аннексии, на всех международных площадках выражала свою обеспокоенность тем, что некоторые крупные компании не в достаточной мере придерживаются антироссийских санкций, введенных после начала агрессии России на Украине".

В поставках турбин Siemens в Крым, нарушающих условия санкций, Климкин видит доказательство того, что "на кону стояло большое стремление получить прибыль, а моральная сторона вопроса при этом была задвинута в дальний угол".

"Сегодня никто более виртуозно не владеет искусством бросать пустые политические обещания, чем Кремль. Кроме того, из Москвы все громче доносится требование перейти к формату business as usual ("вести дела как обычно, невзирая ни на что". - Прим. ред.) в духе реальной политики", - пишет украинский министр.

"В сегодняшнем мире, охваченном турбулентностью "заместительных войн", связанные с ними теневые сделки раньше или позже превращаются в политику. Как в такие времена можно обуздать того, кто представляет угрозу миру? Рецепт успеха очевиден", - уверен автор статьи.

По мнению главы украинского МИДа, следует "обезопасить себя строгими правилами и предписаниями, незамедлительно приступать к расследованию подозрительных случаев, не откладывать наказание за нарушение закона и принимать меры, препятствующие использованию слабых мест. Пришло время снять розовые очки и взглянуть в лицо реальности: политика в отношении Крыма - не что иное, как то самое слабое место международной дипломатии".

"В ходе трехлетних баталий вокруг реализации условий Минских договоренностей Украина и ее западные партнеры по "нормандскому формату" с сожалением осознали, что такое реальная политика по-русски", - пишет Павел Климкин, указывая на то, что "острота инцидента с Siemens приводит к тому, что под сомнение ставятся и другие иностранные инвестиции в российскую экономику".

"Афера с турбинами - не недоразумение, а ошибка, сравнимая с серьезным нарушением условий санкций", - уверен министр. Он выражает уверенность в том, что немецкий концерн обязан юридически разобраться с этой ситуацией.

"Этот инцидент становится проверкой для санкционной политики в отношении России в целом. И здесь Украина вместе с правительством ФРГ, а также европейскими институтами сделает все возможное для того, чтобы превратить потерю доверия со всеми непростыми вытекающими из этого последствиями в единую последовательную позицию мирового сообщества относительно аннексии Крыма". В заключение своей статьи глава МИД Украины советует Siemens и другим предприятиям, ведущим бизнес с российскими государственными компаниями, "пересчитывать пальцы после того, как поздоровались с ними за руку".