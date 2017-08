1 августа 2017 г. Эшли Паркер, Кэрол Леонниг, Филип Ракер и Том Хэмбургер | The Washington Post Трамп продиктовал вводящее в заблуждение заявление сына о встрече с российским адвокатом "На полях саммита "большой двадцатки" в прошлом месяце в Германии советники президента Трампа обсуждали, как ответить на новое разоблачение о том, что старший сын Трампа встретился с российским адвокатом во время предвыборной кампании. Советники знали, что это разоблачение представляло политическую и потенциальную правовую опасность", - сообщают Эшли Паркер, Кэрол Леонниг, Филип Ракер и Том Хэмбургер в американской газете The Washington Post. Советники сошлись на стратегии, согласно которой Дональду Трампу-младшему следовало обнародовать заявление, чтобы опередить статью в СМИ, сообщает издание. "Они хотели быть правдивыми, чтобы их рассказ нельзя было отрицать позднее, если бы всплыли все детали", - сообщают авторы. Однако за несколько часов по указанию президента план поменялся, говорится далее. Летя домой из Германии 8 июля на борту Air Force One, Трамп лично продиктовал заявление, в котором Трамп-младший заявлял, что он и российский адвокат "главным образом обсуждали программу об усыновлении российских детей", когда встретились в июня 2016 года, информирует издание со ссылкой на множество людей, осведомленных об этих решениях. Заявление, направленное в The New York Times, в то время как газета готовила статью, подчеркивало, что предметом встречи был "не вопрос тогдашней кампании", напоминают авторы. "Позднее было показано, что эти заявления вводили в заблуждение, - пишет газета. - За последующие три дня многочисленные рассказы о встрече были предоставлены новостным СМИ, в то время как возрастало общественное давление. В конце концов, Трамп-младший признал, что он согласился на встречу, получив электронное письмо, обещающее дискредитирующую информацию о Хиллари Клинтон в рамках усилий российского правительства по оказанию содействия кампании его отца". Степень личного вмешательства президента в подготовку заявления своего сына, о деталях которой газета рассказывает впервые, прибавляется к ряду действий, предпринятых Трампом, которые, как опасаются некоторые советники, могут подвергнуть его и некоторых членов его ближнего круга правовой опасности. "В то время как специальный прокурор Роберт Мюллер III изучает потенциальное препятствование правосудию в рамках своего более широкого расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, эти советники обеспокоены, что прямая вовлеченность президента делает его без надобности уязвимым перед обвинениями в сокрытии правды", - передают журналисты. "Это было ненужным, - отметил один из советников президента, беседовавший с изданием на условиях анонимности. - Теперь кто-то может заявить, что именно он пытался ввести в заблуждение. Кто-то может утверждать, что президент заявляет, что он не хочет, чтобы говорилась вся правда". По словам советников президента, Трамп все больше действует как сам себе адвокат, стратег и пиарщик, часто игнорируя рекомендации профессионалов, которых он нанял. "Он отказывается сидеть смирно, - рассказал изданию советник президента. - Он не считает, что ему грозит какая-либо правовая опасность, так что он действительно видит это как политическую проблему, которую он сам решит". Поскольку Трамп считает себя невиновным, объяснили газете некоторые советники, он не думает, что подвергает себя какому-либо правовому риску в связи с сокрытием правды. В его представлении скрывать нечего, добавили источники. Как рассказывает издание, впервые о встрече Трампа-младшего и российского адвоката стало известно команде юристов зятя президента Джареда Кушнера. "Хоуп Хикс, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома и одна из самых доверенных и верных помощниц президента, и Джош Раффел, представитель Белого дома, который тесно работает с Кушнером и его женой Иванкой Трамп, посовещались с адвокатами Кушнера, и они выступили в поддержку более прозрачного подхода", - пишет газета со ссылкой на людей, осведомленных об этих беседах. Но обстоятельства изменились, когда The New York Times начала спрашивать о встрече в Trump Tower, хотя советники и полагали, что газете было известно мало деталей, говорится далее. В то время как президент, Кушнер и Иванка Трамп присутствовали на саммите "большой двадцатки" в Германии, NYT попросила Белый дом дать комментарий о том, что побудило к встрече, и о ее причине. И вновь, как рассказали газете осведомленные о разговорах люди, команда Кушнера пришла к выводу, что лучшей стратегией было бы проявить максимум прозрачности, поскольку они полагали, что вся история в конце концов всплывет. "Обсуждения среди советников президента поглотили большую часть дня, и они продолжались, в то время как те готовились сесть на Air Force One тем вечером, чтобы полететь домой", - рассказывают авторы. Но до того, как все сели на самолет, Трамп отклонил консенсус, сообщили газете осведомленные о событиях источники. Президент решил, что заявление Трампа-младшего The New York Times опишет встречу как неважную, передают журналисты. "Он хотел, чтобы в заявлении говорилось о том, что встреча была инициирована российским адвокатом и была главным образом насчет ее излюбленной темы - усыновления российских детей, - говорится далее. - Air Force One вылетел из Германии вскоре после 6 вечера - примерно в полдень в Вашингтоне. В переднем салоне Трамп был занят, работая над заявлением сына, согласно людям, осведомленным о событиях". Президент продиктовал заявление Хикс, которая выполняла роль посредницы с Трампом-младшим, которого в самолете не было, передавая редактуры между отцом и сыном, рассказали изданию лица, осведомленные о дискуссиях. В начале второй половины дня (по североамериканскому восточному времени) команда Трампа-младшего обнародовала заявление The New York Times. Статья NYT, раскрывающая факт встречи в июне 2016 года, была опубликована онлайн примерно в 16:00 по североамериканскому восточному времени. "Примерно через четыре часа Air Force One сел на объединенной базе "Эндрюс", - говорится в завершение статьи. - Члены семьи Трампа и советники покинули самолет, и они знали, что проблема, которую они некогда пытались сдержать, скоро разрастется". Источник: The Washington Post