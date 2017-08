1 августа 2017 г. Джулиан Э. Барнс, Лоренс Норман, Фелисия Шварц | The Wall Street Journal Пентагон предлагает вооружить Украину "По словам американского чиновника, Пентагон и Государственный департамент США разработали планы поставки на Украину противотанковых ракет и другого оружия и добиваются одобрения Белого дома, пока Киев борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами, а связи между Москвой и Вашингтоном разрываются, - сообщают Джулиан Э. Барнс, Лоренс Норман и Фелисия Шварц в The Wall Street Journal. - Американские военные и дипломаты утверждают, что это оружие, которое они характеризуют как оборонительное, предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы, которая, как заявляют США и другие [страны], предоставляет повстанцам, сражающимся с киевским правительством, танки и другие сложные вооружения, а также военных советников". "С тех пор, как Россия вторглась на украинский полуостров Крым и аннексировала его в 2014 году, а затем начала поддерживать русскоговорящих повстанцев на востоке страны, Вашингтон, опасаясь эскалации конфликта, ограничивал оказываемую киевской армии поддержку предоставлением так называемого оружия несмертельного поражения и обучения, - говорится в статье. - Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что решение по поводу поставки вооружения еще не принято и не обсуждалось на состоявшейся на прошлой неделе в Белом доме встрече на высоком уровне. По словам этого чиновника, Дональда Трампа еще не известили об этом плане, и его позиция по данному вопросу неизвестна". "По словам некоторых американских и украинских чиновников, они предполагают, что Белый дом может принять окончательное решение не ранее чем через несколько месяцев", - передают авторы. "Пресс-секретарь Пентагона, подполковник Мишель Л. Балданза сказала, что США "не исключают возможности" предоставления "оборонительного оружия смертельного поражения Украине". По данным американских чиновников, министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал этот план, - говорится в статье. - Пресс-секретарь Государственного департамента сразу не ответил на просьбу о комментарии". "Высокопоставленный украинский чиновник сказал в понедельник, что сам факт такого предложения со стороны Пентагона может помочь убедить Россию свернуть свою деятельность на востоке Украины. Этот чиновник также сказал, что в Киеве широко распространено убеждение, что любое продвинутое оружие из США будет использовано только в "чрезвычайной ситуации", а не во время регулярных сражений с сепаратистскими силами", - передают журналисты. "Мнения американских и европейских чиновников по поводу того, как Москва отреагирует на новые поставки оружия [на Украину], разделились. Некоторые полагают, что они вынудят Москву вернуться за стол переговоров, а другие - что они побудят российских военных к дальнейшей эскалации ситуации", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal