Ассанж, возможно, готовится сделать первые шаги в новом мире

Джулиан Ассанж вскоре покинет посольство Эквадора в Лондоне и попадет в изменившийся мир, передает Bloomberg.

"Согласно двум знакомым с ситуацией источникам, здоровье основателя WikiLeaks в последнее время ухудшилось, и в ближайшие недели он, как ожидается, расстанется с добровольной изоляцией в посольстве", - сообщают журналисты Джереми Ходжес, Том Шенберг и Стефан Кьюффнер.

Нет гарантий, что за пределами посольства Ассанж останется на свободе. "Ему по-прежнему грозит арест в связи с нарушением условий освобождения под залог в Лондоне, и хотя американские прокуроры не предъявили ему обвинений, риск значителен", - отмечают авторы статьи.

В последние месяцы дипломатические попытки договориться о выходе Ассанжа из посольства предпринимались с удвоенной силой, а беспокойство о его здоровье росло, и Эквадор потерял терпение.

Вариантов у Ассанжа немного, идет ли речь о посещении больницы, попытке бежать из Великобритании или оспаривании ордера на арест, отмечают журналисты. Они пишут: "Всего 1850 человек подписали петицию на сайте парламента Новой Зеландии с призывом предоставить Ассанжу постоянное политическое убежище. Добавьте сюда еще и перспективу уголовного дела о хакерстве в Эквадоре, и ясно одно: просто не будет".

Из-за связей с Россией Ассанж стал мишенью в Америке. Швеция закрыла дело против Ассанжа по обвинению в изнасиловании, так что, если обвинения предъявят США, вероятно, они будут добиваться его экстрадиции напрямую из Британии.

Великобритания отказывает в экстрадиции, если не получает обещаний, что человеку не будет вынесен смертный приговор. "Таким образом, чтобы добиться экстрадиции, США, возможно, будут избегать обвинений в шпионаже, которые влекут за собой смертную казнь", - предполагают авторы статьи.

Ассанж, вероятно, будет оспаривать экстрадицию на основе аргумента о том, что соглашение об экстрадиции между США и Великобританией запрещает выдачу по политическим преступлениям, считает профессор школы права Виргинского университета Эшли Дикс. "Он, очевидно, будет заявлять, что запрос обусловлен политическими мотивами. Британии придется с этим столкнуться, потому что Ассанж непременно на это укажет", - сказала она.

По словам Дикс, США могут обойти аргумент о политических мотивах, обвинив Ассанжа в менее серьезных преступлениях. Прокуроры могут выстроить обвинение на версии о том, что Ассанж сознательно был получателем похищенной госсобственности, за что дают максимум 10 лет.

"Другой вариант - прокуроры могут попытаться обвинить Ассанжа в сговоре с целью передачи секретной информации, которая могла нанести ущерб США или пойти на пользу иностранному государству. По словам Дикс, этот аргумент будет строиться на том, что Ассанж помог бывшему американскому солдату Челси Мэннинг похитить засекреченные материалы Госдепартамента и Пентагона", - передают журналисты Bloomberg.