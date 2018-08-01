Шпионы более заурядные и скучные, чем вы думаете

"Так сколько же у нас шпионов?" - задается вопросом колумнист Bloomberg Тайлер Коуэн. "Многие американцы были удивлены в этом месяце обвинениями, предъявленными россиянке Марии Бутиной в том, что она внедрилась в Национальную стрелковую организацию (NRA) и занималась сексом с высокопоставленными мужчинами в надежде добыть информацию для России, - пишет автор. - В недавней статье в Politico отмечалось, что Россия и Китай в значительной степени усилили свои шпионские операции в Силиконовой долине с целью получить доступ к ценным технологическим знаниям".

"Я думаю, что американцы недооценивают масштабы шпионажа в их окружении", - считает Коуэн. В нашей недооценке отчасти повинны кино и телевидение, которые создают слишком гламурные образы шпионов, вроде Итана Ханта из фильма "Миссия невыполнима" или Джеймса Бонда, полагает он.

"Наше внимание обычно приковано к авантюрной стороне КГБ и наследовавших ему организаций, но это также обычные государственные органы, старающиеся увеличить бюджет и добиться более высокого положения у себя в стране. Другими словами, разведслужбы ведут типичные бюрократические игры", -рассуждает Коуэн.

Чтобы удержать свой статус и привилегированное положение, разведслужбы могут пытаться выдать за свои как можно больше действий, что приводит к преобладанию количества над качеством. Шпионские агентства хотят выдать хорошие показатели - практически как корпорации могут пытаться "подредактировать" свои ежеквартальные отчеты о доходах, говорится в статье.

Эти стимулы побуждают разведслужбы поддерживать отношения на расстоянии вытянутой руки со значительным количеством потенциально взаимосвязанных людей. Они могут оказаться "частично занятыми" шпионами или оппортунистами, а большую часть времени выполнять свою обычную работу, однако в потенциально секретных сферах, пишет автор. Он приводит в пример значительное количество китайцев, работающих в Силиконовой долине, многие из которых получают предложения передавать информацию спецслужбам за деньги.

По оценкам одного бывшего американского офицера контрразведки, в США находятся 100 тыс. иностранных агентов, занимающихся шпионажем в пользу 60-80 государств. Для сравнения: в США всего 50 тыс. шахтеров, отмечает Коуэн.