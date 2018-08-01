Как выясняется из документов, предполагаемый российский "агент" и деятель Республиканской партии оставили "след из денег"

"Платеж в размере 45 тыс. долларов юридической фирме, название которой не раскрывается. Снятие со счета 14 тыс. долларов наличными. Средства, которые были переведены в российский банк или из российского банка, на общую сумму почти 90 тыс. долларов", - перечисляет BuzzFeed. "Эти и другие банковские транзакции без малого на 300 тыс. долларов, ни одна из которых не предавалась огласке, позволяют впервые детально взглянуть на то, как подозреваемая в работе иностранным агентом и деятель Республиканской партии финансировали то, что прокуратура называет российской кампанией по влиянию на американскую политику", - пишут журналисты Джейсон Леопольд и Энтони Кормьер.

"Инспекторы по борьбе с мошенничеством из банка Wells Fargo сигнализировали о транзакциях (которые осуществлялись Полом Эриксоном, политконсультантом-консерватором из Южной Дакоты, и Марией Бутиной, находящейся сейчас под стражей в ожидании суда по обвинениям в тайной деятельности в качестве российского агента) как "подозрительных", отмечая в некоторых случаях, что не могли найти никакой "видимой экономической, деловой или законной цели", которой бы они объяснялись. Теперь сотрудники контрразведки говорят, что банковские операции этого дуэта могут послужить "географическим атласом" неофициальных каналов, которые вели к могущественным американским организациям, таким как Национальная стрелковая ассоциация (NRA), и дать информацию о попытке Кремля повлиять на президентские выборы 2016 года в США", - говорится в статье.

Издание сообщает, что Эриксон не отозвался на просьбы о комментариях, и отмечает, что ему не предъявлены какие-либо обвинения в правонарушениях.

Журналисты описывают несколько транзакций.

"Около 89 тыс. долларов кочевали между счетами Эриксона в США и счетом, который Бутина имела в российском "Альфа-Банке". В 2014 году Эриксон получил 8 тыс. долларов со счета Бутиной в "Альфа-Банке". С июня 2016 года по март 2017 года Эриксон отправил на ее счет в "Альфа-Банке" примерно дюжину переводов на общую сумму 27 тыс. долларов", - говорится в статье.

"Около 93 тыс. долларов было отправлено и получено за четырехмесячный период - с мая по август 2017 года после того, как Бутина приехала в США и стала учиться в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне", - пишут авторы.

В июне и июле 2017 года Эриксон перевел неидентифицированной юридической фирме в Вашингтоне 45 тыс. долларов от имени Бутиной.

"Прошлым летом Эриксон отправил два перевода в размере 15 тыс. долларов калифорнийской компании, учрежденной сыном и братом Джека Абрамоффа - опозорившегося бывшего лоббиста, который является для Эриксона давним другом, политическим союзником и деловым партнером", - пишет издание.

В данном случае "сотрудников федеральных ведомств особенно интересуют снятия наличных", пересказывает издание слова неназванного информированного источника.

Со своей стороны, Дрисколл, адвокат Бутиной, заявил: "Истина в том, что ознакомление с банковскими операциями Бутиной не продемонстрирует никакой незаконной или даже примечательной деятельности".

"По версии федеральной прокуратуры, Бутина начала свою тайную кампанию влияния в 2014 году с помощью неназванного американского политического деятеля. Этот деятель, как сказали BuzzFeed News источники из правоохранительных органов, - Эриксон", - пишет издание.

"В документах судебного дела говорится, что 29-летняя Бутина состояла в романтических отношениях с 56-летним Эриксоном, политконсультантом из Южной Дакоты. Сотрудники банка обнаружили, что он оплачивал аренду жилья, которое она снимала, ее обучение в Американском университете и даже ежемесячный счет за мебель, а также получал деньги от физических лиц, которые именовались личными знакомыми", - пишет издание, тут же утверждая: в банке обнаружили, что Эриксон часто оказывался в отчаянном финансовом положении.

"В обвинительном заключении Бутиной говорится, что она общалась с российской разведкой, находясь здесь (в США. - Прим. ред.), и "действовала по указаниям высокопоставленного официального лица российского правительства". Это лицо, как федеральные власти сообщили BuzzFeed News, - Александр Торшин", - пишет издание, напоминая, что в этом году Минфин США наложил на Торшина санкции.

"Источники в правоохранительных органах сообщили BuzzFeed News, что сотрудники Минфина, работавшие в рамках контрразведывательного расследования ФБР по поводу российского влияния, сигнализировали о десятках миллионов долларов, задействованных в его подозрительных финансовых транзакциях. Эти транзакции включали в себя крупные переводы круглых денежных сумм - типичный признак отмывания денег - из Стамбула и Дубая, сказали источники. В прошлом году донесения об этих подозрительных действиях, не затронувших Wells Fargo, были переданы в ФБР", - говорится в статье.

"BuzzFeed News также стало известно, что сведениями о финансовых операциях Торшина, Эриксона и Бутиной поделились с командой спецпрокурора Роберта Мюллера и сенатским комитетом по делам разведки, которые расследуют российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. Неясно, участвует ли команда Мюллера в деле Бутиной, которое возбудили прокуроры из подразделения национальной безопасности", - говорится в статье.