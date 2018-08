1 августа 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Сотрудники российской редакции журнала Forbes восстали из-за "цензуры" В российской редакции журнала Forbes 28 сотрудников "во вторник обнародовали письмо, адресованное в Forbes Media, утверждая, что российский издатель Александр Федотов нарушил российское законодательство, изъяв статью в момент, когда журнал должен был вот-вот отправиться в печать", - сообщает корреспондент Financial Times Макс Седдон. "Сотрудники российского Forbes стали протестовать на прошлой неделе после того, как расследование в отношении прибыльного портового бизнеса дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова на Черном море было изъято из журнала и опубликовано в интернете. Затем Федотов сместил с должности редактора журнала Николая Мазурина и заменил его Андреем Золотовым, редактором приложения, посвященного стилю жизни. Мазурин и российский Союз журналистов написали обращение в прокуратуру, попросив расследовать действия ACMG (издательского дома, который издает Forbes в России. - Прим. ред.) на предмет возможного нарушения российских законов о СМИ, которые разрешают издателям назначать редакторов, но запрещают им вмешиваться в редакционную политику", - говорится в статье. "Федотов, не ответивший на просьбы о комментариях, на прошлой неделе утверждал, что статья была изъята по просьбе российских юристов Forbes из опасений, что может последовать судебный иск от Магомедова. Но тогда "Сумма", холдинг Магомедова, заявила, что не имеет никаких возражений против публикации статьи", - пишет Седдон. "Представитель Forbes Media не ответил на просьбы о комментариях", - извещает газета. Источник: Financial Times