Физики: Великая пирамида в Гизе, возможно, способна аккумулировать электромагнитную энергию через потайные камеры

"Великая пирамида Хеопса в Гизе, возможно, способна аккумулировать электромагнитное излучение, сохраняя его в очагах энергии в сети ее внутренних камер и под основанием, как предполагается в новом исследовании", - сообщает Independent.

"Теоретическое исследование группы российских ученых направлено на понимание того, как пирамида отреагирует на направленные на нее радиоволны с целью восстановить ее форму на наноуровне", - пишет автор статьи Джош Габбатис.

Ученые надеются использовать свои открытия для применения в технологической сфере, например, для создания эффективных солнечных фотоэлементов, говорится в статье.

"Они использовали математические модели для понимания того, как свет будет взаимодействовать с гипотетической наночастицей в форме древнего чуда света", - уточняет издание.

Теперь ученые хотят установить, смогут ли они путем создания наночастиц в форме Великой пирамиды заставить их взаимодействовать со светом так же, как с радиоволнами - концентрируя его энергию в определенных областях.

"Выбрав материал с подходящими электромагнитными свойствами, мы можем получить пирамидальные наночастицы, которые могут практически применяться в наносенсорах и эффективных солнечных фотоэлементах", - говорит Полина Капитанова, участница исследовательской группы из Университета ИТМО (Санкт-Петербург).