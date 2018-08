1 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Российский агент" Бутина и "след из денег" Арестованная в США Мария Бутина не только "обрабатывала" NRA в интересах Кремля, но и уговаривала одного из известнейших бизнесменов увеличить инвестиции в московский "Инвестторгбанк". Инспекторы банка Wells Fargo сигнализировали о "подозрительных" транзакциях Пола Эриксона и Марии Бутиной. Сейчас сведения о финансовых операциях Эриксона, Бутиной, а также Александра Торшина анализируют федеральные органы США, пишут СМИ. Колумнист Bloomberg Тайлер Коуэн пишет: "Многие американцы были удивлены обвинениями, предъявленными россиянке Марии Бутиной в том, что она внедрилась в Национальную стрелковую организацию США (NRA) и занималась сексом с высокопоставленными мужчинами в надежде добыть информацию для России". "Я думаю, что американцы недооценивают масштабы шпионажа в их окружении", - считает Коуэн. В этом отчасти повинны кино и телевидение, которые создают слишком гламурные образы шпионов, вроде Итана Ханта из фильма "Миссия невыполнима" или Джеймса Бонда. "Наше внимание обычно приковано к авантюрной стороне КГБ и наследовавших ему организаций, но это также обычные государственные органы, старающиеся увеличить бюджет и добиться более высокого положения у себя в стране", -рассуждает Коуэн. Разведслужбы поддерживают отношения со значительным количеством потенциально взаимосвязанных людей. Они могут оказаться "частично занятыми" шпионами или оппортунистами, а большую часть времени выполнять свою обычную работу, однако в потенциально секретных сферах, пишет автор. Он приводит в пример значительное количество китайцев, работающих в Силиконовой долине. По оценкам одного бывшего американского офицера контрразведки, в США находятся 100 тыс. иностранных агентов, занимающихся шпионажем в пользу 60-80 государств. "Для сравнения: в США всего 50 тыс. шахтеров", - отмечает Коуэн. Мария Бутина не только "обрабатывала" Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) в интересах Кремля, но и уговаривала одного из известнейших американских бизнесменов увеличить инвестиции в его московский банк, у которого были неприятности, сообщает журналистка The Daily Beast Бетси Вудрафф. "Интересно, что она не только стремилась обеспечить каналы, по которым российское правительство вкладывало бы деньги в американскую политическую систему, чтобы повлиять на исход наших выборов, но и явно была заинтересована в привлечении американских денег в Россию", - прокомментировала сотрудник Атлантического совета и экс-сотрудница Пентагона Эвелин Фаркаш "Эта история начинается в июне 2008 года с легендарного американского бизнесмена Мориса "Хэнка" Гринберга, бывшего председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка, некогда главы страхового и финансового гиганта AIG. Фонд Гринберга Starr Russia Investments III купил 20% российского "Инвестторгбанка", - повествует Вудрафф. Председатель банка Владимир Гудков хвастался преуспевающим бизнесом, но в декабре 2014 года ЦБ России начал аудит банка. "По словам юристов Starr, Гудков и другие сотрудники банка вопиющим образом злоупотребляли полномочиями и растратили десятки миллионов долларов. (...) Банк стал неплатежеспособен", - говорится статье. В апреле 2015 года Бутина и Александр Торшин (сотрудник российского ЦБ, впоследствии обвиненный в отмывании денег и попавший под санкции США) посетили закрытое обсуждение в Center for the National Interest (бывший Никсоновский центр, Вашингтон. - Прим. ред.), посвященное финансовой ситуации в России. На встрече присутствовал Гринберг. Почетным председателем Center for the National Interest является Генри Киссинджер - автор статьи называет его "одно из ближайших иностранных доверенных лиц Владимира Путина". В правление входит Ричард Берт - лоббист "Газпрома". "Дэвид Кин, которого Бутина, по всей видимости, "разрабатывала", тоже член правления", - отмечает Вудрафф. "Гринберг является основным источником финансирования центра, который, возможно, имеет более тесные отношения с кремлевскими чиновниками, чем любой другой аналитический центр в Вашингтоне", - говорится в статье. Бутина, вероятно, знала, что у российского банка, в который инвестировал Гринберг, были проблемы. Она обратилась в его инвестиционную империю Starr и посоветовала больше инвестировать в банк. Этот шаг шокировал и встревожил наблюдателей, отмечает автор статьи: малоизвестная девушка двадцати лет с небольшим, тесно связанная с высокопоставленным чиновником из Банка России, говорит крупному американскому финансисту, как поступить с его российскими инвестициями. "По словам источников, было неясно, действовала ли она в одиночку, передавая скрытое послание от имени российского правительства, или стремилась обогатиться за счет потенциальной транзакции. Тот факт, что у Бутиной были визитки, в которых утверждалось, что она сотрудница Центробанка РФ, только усиливал замешательство", - сообщает Вудрафф. Усилия Бутиной не увенчались успехом, и ЦБ в августе 2015 года взял контроль над "Инвестторгбанком". В январе 2018 года Владимира Гудкова задержали в Монако по обвинениям российских правоохранителей в хищении 7 млрд рублей. Стивен Холл, несколько лет возглавлявший операции ЦРУ в России, прокомментировал: "Все описание того, как она (Бутина) обратилась к богатому американскому бизнесмену и сказала: "Эй, вам, ребята, нужно вкладывать больше средств, иначе банк всплывет брюхом кверху и вы потеряете деньги" - это полностью соответствует российской, если хотите так называть, бизнес-практике". Платеж в размере 45 тыс. долларов некой юридической фирме; снятие со счета 14 тыс. долларов наличными; переводы в российский банк или из российского банк на общую сумму почти 90 тыс. долларов - "эти и другие банковские транзакции без малого на 300 тыс. долларов позволяют впервые детально взглянуть на то, как подозреваемая в работе иностранным агентом и деятель Республиканской партии финансировали то, что прокуратура называет российской кампанией по влиянию на американскую политику", - пишут журналисты BuzzFeed. "Инспекторы по борьбе с мошенничеством из банка Wells Fargo сигнализировали о транзакциях (которые осуществлялись Полом Эриксоном, политконсультантом-консерватором из Южной Дакоты, и Марией Бутиной, находящейся сейчас под стражей в ожидании суда по обвинениям в тайной деятельности в качестве российского агента) как "подозрительных", отмечая в некоторых случаях, что не могли найти никакой "видимой экономической, деловой или законной цели", которой бы они объяснялись. Теперь сотрудники контрразведки говорят, что банковские операции этого дуэта могут послужить "географическим атласом" неофициальных каналов, которые вели к могущественным американским организациям вроде NRA и дать информацию о попытке Кремля повлиять на президентские выборы 2016 года в США", - говорится в статье. Издание сообщает, что Эриксон не отозвался на просьбы о комментариях, и отмечает, что ему не предъявлены какие-либо обвинения в правонарушениях. Журналисты описывают несколько конкретных транзакций. "Сотрудников федеральных ведомств особенно интересуют эпизоды снятия наличных", сказал изданию информированный источник. Адвокат Бутиной заявил между тем: "Ознакомление с банковскими операциями Бутиной не продемонстрирует никакой незаконной или даже примечательной деятельности". По версии федеральной прокуратуры, Бутина начала свою тайную кампанию влияния в 2014 году с помощью неназванного американского политического деятеля. Этот деятель - Пол Эриксон, пишет издание. "В документах судебного дела говорится, что 29-летняя Бутина состояла в романтических отношениях с 56-летним Эриксоном. Сотрудники банка обнаружили, что он оплачивал аренду жилья, которое она снимала, ее обучение в Американском университете и даже ежемесячный счет за мебель, а также получал деньги от физических лиц, которые именовались личными знакомыми", - пишет издание. "В обвинительном заключении Бутиной говорится, что она общалась с российской разведкой, находясь здесь (в США. - Прим. ред.), и "действовала по указаниям высокопоставленного официального лица российского правительства". Это лицо, как федеральные власти сообщили BuzzFeed News, - Александр Торшин", - пишут авторы, напоминая, что он находится под санкциями Минфина США. "Сотрудники Минфина, работавшие в рамках контрразведывательного расследования ФБР по поводу российского влияния, сигнализировали о десятках миллионов долларов, задействованных в его подозрительных финансовых транзакциях. Эти транзакции включали в себя крупные переводы круглых денежных сумм - типичный признак отмывания денег - из Стамбула и Дубая", - отмечают журналисты. "BuzzFeed News также стало известно, что сведениями о финансовых операциях Торшина, Эриксона и Бутиной поделились с командой спецпрокурора Роберта Мюллера и сенатским комитетом по делам разведки, которые расследуют российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. Неясно, участвует ли команда Мюллера в деле Бутиной, которое возбудили прокуроры из подразделения национальной безопасности", - говорится в статье.