Россия разыгрывает карту возвращения сирийских беженцев

Москва размахивает жупелом миграционной и террористической угрозы, чтобы убедить европейцев финансировать восстановление Сирии, пишет журналист La Croix Франсуа д'Алансон.

"Россия активно работает над возвращением сирийских беженцев. После того, как Владимир Путин затронул этот вопрос в переговорах с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля, Кремль стал множить контакты с европейскими странами и странами приема беженцев, в частности с Иорданией и Ливаном, для продвижения своей "инициативы" - создания совместной рабочей группы в Аммане, объединяющей русских, американцев и иорданцев, и аналогичной группы в Ливане", - говорится в статье.

Вопрос о возвращении беженцев также оказался в центре трехсторонней встречи по Сирии в астанинском формате между Россией, Ираном и Турцией, которая прошла 30-31 июля в Сочи сообщает журналист.

Российский месседж представляется простым: только финансирование восстановления Сирии международным сообществом обеспечит возвращение беженцев, и этот процесс должен быть "деполитизирован". Иными словами, помощь в восстановлении не должна быть обусловлена осуществлением "переходного политического процесса", комментирует д'Алансон.

Сразу после саммита в Хельсинки Минобороны РФ предполагало, что Трамп благосклонно встретит подобный подход. Позднее американская администрация отвергла любые "конкретные действия", выходящие за пределы стремления к продолжению переговоров, передает автор статьи.

Путин вернулся к этой теме в июле в беседах с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Германия и Франция пообещали гуманитарную помощь сирийским перемещенным лицам и беженцам, возвращающимся в места постоянного проживания, - это значительная эволюция для двух стран, прекративших любую гуманитарную помощь в зонах, контролируемых режимом, считает автор.

"Готовы ли страны Запада под видом гуманитарной помощи участвовать в восстановлении Сирии?" - задумывается д'Aлансон.

"Мы не примем участие в восстановлении Сирии, пока на деле не будет осуществлен настоящий переходный политический, конституционный и электоральный процесс", - настойчиво утверждал 27 июля в Совбезе постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр.

Такое бескомпромиссное поведение не мешает Путину играть на чувствительных струнах, связывая финансирование восстановления Сирии с возвращением беженцев, отмечает автор.

"Русские понимают, что восстановление станет важнейшим фактором для обеспечения стабильности сирийского режима, и что ни они сами, ни Иран не имеют средств для его финансирования", - анализирует Майкл Янг, главный редактор Diwan, блога о Ближнем Востоке Фонда Карнеги. - Поэтому они пытаются убедить страны Запада в том, что участвовать в этом в их собственных интересах, иначе им не избежать того, что лагеря сирийских беженцев вызовут новую миграционную волну в Европе или послужат базой для вербовки в террористические группировки".