Путин возрождает идеологический контроль над армией

В понедельник Владимир Путин подписал указ, возрождающий "военно-политическое управление" вооруженных сил. Ровно сто лет назад, день в день, после основания такого органа большевиками, тогда он назывался "Всероссийское бюро военных комиссаров", пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Figaro.

Комиссары и их подчиненные, политруки и замполиты, прочно вошли в повседневную речь россиян, напоминая одним об ужасных сталинских чистках, а другим - о романтических персонажах революционной эпохи. Военно-политическое управление, уполномоченное контролировать четкое проведение в жизнь принципов марксизма-ленинизма в рядах вооруженных сил, было упразднено в 1991 году вместе с исчезновением СССР, говорится в статье.

Очертания нового управления остаются неясными. Ежедневная газета "Ведомости", ссылаясь на источник в Минобороны, сообщает, что военно-политическое управление будет создано на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС), передает автор статьи.

Новое управление, судя по всему, будет курировать "Юнармию", созданную в 2016 году Министерством обороны для "военно-патриотического воспитания молодежи" от 8 до 18 лет. По данным министерства, в этой организации состоит около 230 тыс. несовершеннолетних. Служба по связям с общественностью Минобороны, известная распространением множества фейковых новостей (о малайзийском "Боинге" рейса MH17, сбитом в Донбассе, о бомбардировках, изображения которых были взяты из видеоигр), также может быть передана новому управлению, пишет Гриншпан.

Хотя прерогативы новой структуры еще не определены, данные о личности, призванной ею руководить, четко обозначены, отмечает журналист. Это 54-летний генерал-полковник Андрей Картаполов, который с 2016 года командует российской группировкой войск в Сирии. До этого он в течение двух лет был начальником Главного оперативного управления, такой пост считается самый важным в российском Генштабе. Картаполов, неожиданно назначенный в понедельник заместителем министра обороны, до сих пор не занимал должность политического характера.

"Это возвращение в советскую эпоху, вызывающее множество вопросов, - полагает военный журналист Александр Гольц. - Сегодня у нас в законодательстве нет никакого определения о том, что представляет собой государственная идеология. Мы ничего не знаем о полномочиях этого управления. Насколько мне известно, впервые на пост такой важности назначается человек, задачи которого точно не описаны. Либо это сохранение тайны, либо знак разворачивания аппаратных войн".

"Если сегодня генерал без войск Андрей Картаполов сумеет восстановить круг полномочий, которым располагало военно-политическое управление советской эпохи, то он потенциально способен стать тяжеловесом режима", - пишет Гриншпан.