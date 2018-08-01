Беженцы ливанского Арсаля, обеспокоенные российским завуалированным приглашением, не хотят возвращаться в Сирию

Большинство многочисленных сирийских беженцев, находящихся в ливанском городе Арсале, расположенном на границе между Сирией и Ливаном, отказываются от плана возвращения, настоятельно рекомендованного русскими. Между тем эта инициатива была с энтузиазмом встречена ливанским президентом Мишелем Ауном, пишет спецкор французской Le Figaro в Арсале Суннива Роз.

"Россия для нас то же самое, что Башар Асад. Не может быть и речи о возвращении, если Россия является единственной страной, гарантирующей нашу безопасность", - резко говорит Абу Брахим, сирийский беженец в Арсале. Как и этот преподаватель истории, большинство из 50 тыс. сирийских беженцев в Арсале отказываются принять предложение России, союзницы Дамаска, о возвращении на родину 890 тыс. сирийских беженцев, говорится в статье.

"Почему вы без конца спрашиваете нас, хотим ли мы вернуться? Кто нам гарантирует, что мы не будем убиты?" - раздраженно сказал журналистам Салем Рахмун, бывший боец "Свободной армии Сирии". "Я скорее предпочел бы поехать в Израиль, чем вернуться в Сирию", - вызывающе добавил он.

Тем не менее, российская инициатива была с воодушевлением встречена ливанским президентом Мишелем Ауном, который пригласил ООН в ней поучаствовать и объявил о создании координационного ливано-российского совета, отмечает автор статьи.

"Мы хотим защиты ООН вдобавок к защите со стороны таких стран, как Франция, Турция, Саудовская Аравия", - настаивает Виссам, дезертир из сирийской армии.

Для тех, кто все-таки хочет уехать, в качестве одного из главных мотивов выдвигаются трудности жизни в Ливане, передает журналистка. "Здесь у меня нет будущего. Мои перспективы в Сирии будут лучшими, - указывает Ассад Рамадан. - Если русские гарантируют, что наше возвращение будет безопасным, я в это поверю".

По словам тех, кто остается на месте, многих сирийцев подтолкнуло к возвращению опасение потерять свой дом. Вступивший в силу в апреле прошлого года "декрет 10" позволяет правительству Башара Асада захватывать дома, находящиеся в частной собственности, для реализации инвестиционно-строительных проектов. Владельцам будет возмещен ущерб, только если они смогут доказать, что их собственность была зарегистрирована на их имя, сообщает Роз. Однако этого аргумента недостаточно, чтобы убедить Абу Салеха, адвоката и члена комитета, представляющего сирийцев Восточного Каламуна в Ливане. "Я больше боюсь за свою жизнь и за жизнь своей семьи, чем за свой дом", - вздыхает он.