Администрация Трампа помогла Путину заставить оппозиционера замолчать?

Администрация Дональда Трампа, по сути, нарушила демократический протокол, когда предоставила российским следователям информацию о калининградском оппозиционере Игоре Рудникове, пишет журналист Newsweek Марк Беннетс.

В ноябре прошлого города в квартиру Игоря Рудникова в Калининградской области пришли нежданные гости - офицеры ФСБ в масках. Рудникова, оппозиционного депутата и редактора газеты, обвинили в попытке шантажировать высокопоставленного правоохранителя и арестовали.

Газета Рудникова "Новые колеса" опубликовала материал с вопросами о том, как генерал Следственного комитета Виктор Леденев стал обладателем роскошного дома у озера. "Рудников отрицал обвинения в том, что потребовал от Леденева 50 тыс. долларов, чтобы прекратить публикацию статей о нем. Во время допросов, по его словам, следователи его так сильно били, что он терял сознание", - сообщает Беннетс.

"Только идиот попытался бы шантажировать генерала Следственного комитета, - сказал калининградский оппозиционный политик Михаил Чесалин. - Это все равно что шантажировать самого Путина. А Игорь точно не идиот".

Офицеры ФСБ также заявили, что нашли во время обыска в доме Рудникова американскую грин-карту. С 2014 года, поясняет автор статьи, неуведомление о виде на жительство за рубежом или двойном гражданстве стало уголовным преступлением. Рудников снова отрицал обвинения, но парламент Калининградской области быстро проголосовал за лишение его статуса депутата.

"Когда впоследствии он оспорил отстранение от должности в суде, российские следователи заявили судье, что у них есть доказательство от достоверного источника - правительства США. Прокуроры предъявили, по их словам, копию письма - так называемой дипломатической ноты - от посольства США в Москве российскому Министерству иностранных дел. В документе говорилось, что Рудников - резидент США и обладатель грин-карты с августа 2013 года", - пишет Беннетс.

Автор подчеркивает: "Если то, о чем заявляли обвинители, соответствовало истине, администрация Трампа нарушила давний дипломатический протокол, по сути, посодействовав России в преследовании оппозиционного деятеля. По словам бывших дипломатов и экспертов по иммиграции, в этих обстоятельствах предоставлять иностранным правительствам информацию об американском виде на жительство не принято, особенно если речь идет о критиках властей в странах, которые США считают противниками".

По словам бывшего дипломата Госдепартамента, США были бы вправе отклонить просьбу предоставить информацию о Рудникове. Это решение было бы "требованием политических ценностей", сказал он.

"Рудников и его адвокат выдвинули свою версию: документы были подделкой, сфабрикованной российскими властями, чтобы заглушить критика, который использовал свое СМИ для разоблачения коррупции на высоком уровне", - продолжает Беннетс.

Ни Госдепартамент, ни посольство США в Москве не дали комментариев по поводу подлинности ноты и предоставления информации о Рудникове, сообщает журналист. Его издание получило копию дипломатической ноты, но самостоятельно подтвердить ее подлинность невозможно. По данным Министерства внутренней безопасности США, номер грин-карты, указанный в документах, существует, хотя личность владельца скрыта. "Она похожа на настоящую, - прокомментировал бывший резидент ЦРУ в России Джон Сайфер. - Но мало кто лучше русских умеет создавать подделки".

Адвокат Рудникова Михаил Золотарев заявил: "Я потребовал показать оригиналы как грин-карты, так и дипломатической ноты, но следователи отказались. А судья просто поверил всему, что они ему сказали". Золотарев отметил, что ему отказывают в доступе к клиенту, который находится в заключении. "Если выяснится, что эти документы поддельные, будет огромный скандал", - сказал адвокат.

"Эта противоречивая ситуация сложилась на фоне сдвига во внешней политике администрации Трампа в сторону подхода, который в меньшей степени сосредоточен на ценностях, таких как права человека, и в большей степени на результатах, таких как экономическое развитие. Госдепартамент практически отказался от некогда общепринятой практики выражать беспокойство по поводу сообщений об арестах по политическим мотивам или насилии в России и в остальном мире", - комментирует Беннетс.

Вместе с тем для многих российских оппозиционеров США остаются демократической ролевой моделью, отмечает автор статьи. Сторонники Рудникова отказываются допускать возможность того, что Вашингтон сотрудничал с ФСБ. "Я не думаю, что США стали бы помогать России с Рудниковым, - сказал его бывший помощник Юрий Грозмани. - В конце концов, всем ясно, что он жертва политически мотивированных обвинений".