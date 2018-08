1 августа 2018 г. Николас Фэндос, Кевин Руз | The New York Times Facebook выявил активную политическую кампанию влияния, в которой используются фальшивые аккаунты "Во вторник Facebook заявил, что выявил политическую кампанию влияния, целью которой, возможно, был срыв выборов в Конгресс; компания обнаружила и удалила 32 страницы и поддельных аккаунта, деятельность которых была связана с острыми социальными проблемами", - сообщает The New York Times. Фирма не связала эту кампанию непосредственно с Россией. Но сотрудники Facebook заявили, что некоторые инструменты и методы, использованные этими аккаунтами, были аналогичными тем, которые применяло "Агентство интернет-исследований", сообщают авторы статьи Николас Фэндос и Кевин Руз. Представители Facebook заявили, что они сотрудничали с ФБР и другими разведслужбами в деле обнаружения кампании влияния. Руководство Facebook охарактеризовало борьбу с иностранными кампаниями как игру в кошки-мышки, но, по их словам, они делают успехи в более быстром обнаружении подозрительной деятельности. "Безопасность - это гонка вооружений, и она никогда не кончается", - отметила исполнительный директор компании Шэрил Сэндберг. По данным Facebook, недавно удаленные аккаунты - восемь страниц, 17 профилей и семь аккаунтов в Instagram - были созданы с марта 2017 по май 2018 года и были изначально обнаружены две недели назад. Более 290 тыс. аккаунтов были подписаны, по крайней мере, на одну из подозрительных страниц, отмечает издание. С апреля 2017 по июнь 2018 года аккаунты на двух платформах разместили 150 рекламных объявлений стоимостью 11 тыс. долларов. Они были оплачены в американских и канадских долларах. На страницах было создано примерно 30 мероприятий приблизительно за тот же период, крупнейшее из которых привлекло интерес 4700 пользователей, говорится в статье. По данным Facebook, на этот раз обнаружить подозрительную активность было сложнее. "В отличие от многих предполагаемых российских троллей в 2016 году, которые платили за рекламу в Facebook в рублях и иногда использовали русские адреса интернет-протоколов, эти аккаунты пользовались передовыми методами безопасности, чтобы избежать обнаружения", - пишет газета. Но существуют некоторые данные в пользу того, что подозрительные аккаунты, возможно, были связаны с "Агентством интернет-исследований". По словам директора компании по политике кибербезопасности Нэтэниэла Глейхера, один аккаунт, который, как известно, был связан с этим агентством, был указан в качестве администратора одной из страниц в течение семи минут. В рамках кампании была организована поддержка акции протеста против митинга консервативных сил, отмечает издание. В частности, аккаунт под названием "Противники" (Resisters), взаимодействовавший с одной учетной записью "Агентства интернет-исследований" в 2017 году, создал мероприятие 10 августа, целью которого было противостоять запланированному митингу белых супрематистов в Вашингтоне 11 и 12 августа, организованному той же группой, что и расистский марш в Шарлоттсвилле годом ранее. Facebook уничтожил запись о мероприятии. Один из организаторов акции протеста, Челси Мэннинг, бывший армейский аналитик, осужденный за отправку архивов секретных документов WikiLeaks в 2010 году, заявила, что акция была "настоящей и естественной". Facebook использует искусственный интеллект и усилия группы рецензентов для обнаружения автоматизированных аккаунтов и подозрительной деятельности, связанной с выборами. Он также пытался усложнить для кампаний влияния в российском духе использование скрытых рекламных объявлений Facebook для влияния на общественное мнение, требуя от политических рекламодателей в США зарегистрироваться с помощью американского почтового адреса и сделать все политические объявления видимыми в открытой базе данных, говорится в статье. "Тем не менее, выборы в Конгресс США являются серьезным испытанием для компании, которая пытается показать, что она может справиться со своей ролью глобального арбитра в политическом дискурсе и коммерции - даже при условии постороннего вмешательства", - говорится в статье. Источник: The New York Times