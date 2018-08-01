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1 августа 2018 г.
1 августа 2018 г.

Яник Ведер | Neue Zürcher Zeitung

Почему в Германии заканчивается пиво

Немецкие пивовары переживают неспокойное лето, пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Яник Ведер. Сначала их планы расстроил ранний вылет немецкой сборной с чемпионата мира по футболу, так как пивоварни рассчитывали на сказочную выручку по время четырехнедельного ЧМ. Затем засушливый и жаркий июль вернул потребителям желание выпить пива, что повысило и его продажи.

Однако неожиданно долгая жара снова опрокинула все расчеты немецких пивоваров: им нужно производить больше пива, а у них не хватает бутылок, которые они могли бы наполнять напитком, пишет журналистка. Вместо того чтобы своевременно возвращать пустые пивные ящики производителям, немецкие потребители складируют их у себя в погребах.

Некоторые пивоварни уже призвали своих покупателей вернуть бутылки как можно скорее, говорится в статье.

Германия не единственная страна, которой сегодня угрожает нехватка пива, отмечает Ведер. Так, в других странах Европы из-за дефицита пищевой углекислоты некоторым пивоварням в этом году пришлось временно приостановить свое производство.

Несмотря на недостаток тары, 2018 год станет успешным для немецкого пивоварения: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за первое полугодие продажи пива в Германии выросли на 0,3 млн гектолитров, сообщает издание.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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