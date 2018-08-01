Иранский разворот Трампа может быть полезен Европе

Дональд Трамп, которому так хочется быть государственным деятелем, руководствуется в своих действиях одним лишь тщеславием. Для Европы его предложение Тегерану сесть за стол переговоров может стать преимуществом, считает корреспондент немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"До сих пор готовность Трампа встречаться без предварительных условий то с Ким Чен Ыном, то с Владимиром Путиным вызывала ликование у всяких политических негодяев. (...) Но что получал от этих встреч сам глава Белого дома? Пока что нет никаких ощутимых результатов, которые бы хоть как-то оправдывали подобные шаги навстречу, предпринятые Вашингтоном. Трамп вредит западным интересам, умасливая диктаторов", - констатирует журналист.

Для президента США речь идет лишь о собственной значимости, а не об интересах страны - ему нравится представлять себя в роли государственного деятеля. "Если он грозит войной - внимание ему гарантировано. Взгляды обращаются на него и в том случае, если он приглашает на саммит - и уж тем более тогда, когда мир облетают кадры со встречи с мнимым партнером. Трамп представляет себя вошедшим в учебники по истории - подобно Никсону в Китае или Кеннеди с Хрущевым в Вене", - передает издание.

Теперь речь идет о возможной встрече с руководством Ирана после того, как обе стороны пригрозили друг другу войной? Иран ставит условия, замечает автор: "Трамп должен отменить свое решение о выходе из ядерного соглашения". В мире Трампа условия ставит он, а не оппонент. "Возможно, и здесь будет найден выход - как в случае со штрафными пошлинами против Европы. Возможно, Трамп не станет отменять своего решения о выходе из соглашения, но пока не будет прибегать к санкциям".

Подобное развитие ситуации выгодно для Европы и Германии, говорится в статье. "В таком случае не будут введены "вторичные" санкции против третьих стран, ведущих бизнес с Ираном. (...) Кроме того, сократится пропасть между Европой и США. Оба игрока заинтересованы в продолжении переговоров, цель которых - остановить развитие ядерной программы Ирана и заставить Тегеран отказаться от поддержки террористических групп. Однако Европа и США при этом идут разными путями: Трамп делает ставки на санкции, Европа - на переговоры". Перспективы улучшения ситуации вокруг ядерной сделки не так уж плачевны - в экономическом плане Иран находится под сильным давлением, отмечает в заключение фон Маршалл.