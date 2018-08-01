Франция запретила использовать смартфоны в школах. Такое решение оторвано от реальности, считает журналистка немецкого Tageszeitung Леони Губела.

Запретив использовать смартфоны во время учебного процесса, французский парламент выполняет предвыборное обещание Эммануэля Макрона. Он считает нововведение прогрессом в сфере образования, однако это шаг в неверном направлении, уверена журналистка. "Вместо того чтобы инвестировать время и деньги в рациональную интеграцию устройств в образовательную программу, французские школьники и учителя будут симулировать прекрасный старый мир без смартфонов. Такой запрет не соответствует духу времени", - отмечает Губела.

От организации домашних заданий с помощью облачных приложений, в которых доступен учебный материал, до программ по заучиванию слов - все это целесообразно использовать в повседневной жизни, считает журналистка.

Когда в карманах у учеников есть объемные справочники в виде смартфонов, нет необходимости приносить ящики со словарями из запыленных кабинетов - учителю остается лишь объяснить, как правильно использовать поток информации в сети.

К тому же с помощью собственных гаджетов школьники могли бы компенсировать недостаток оборудования в школе.

"Если бы смартфон был допустимым вспомогательным средством на уроках, было бы намного легче контролировать его использование, - продолжает журналистка. - За мобильником, который лежит рядом с учебником по английскому, проще уследить, чем за устройством, которое тайно достают из кармана и используют под партой".

С помощью данного запрета правительство Франции хочет сократить количество случаев психологической травли: якобы без смартфона не заснять на видео потасовку в школьном дворе. Однако если драки ускользают от внимания учителей, то, вероятно, и тайно принесенные смартфоны для съемки видео не будут обнаружены. Запрет смартфонов не воспрепятствует и тому, чтобы школьники распространяли оскорбления и слухи в соцсетях после занятий, уверена Губела.

"Тем не менее, запрет смартфонов - это хорошая новость для тех, кто высказывает свой протест еще в олдскульной форме: пока в школьном дворе дежурные на переменах будут охотиться за телефонами, можно спокойно выкурить сигарету за углом", - пишет журналистка.