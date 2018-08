1 августа 2018 г. Мэттью Мур | The Times Привет, ребята, готовьтесь к упрекам феминисток, недовольных стандартными офисными приветствиями "Начальник приветствует свою команду на совещании жизнерадостным hey guys - "Привет, парни!" Официант обращается you guys - "парни" - к компании посетителей, интересуясь, хотят ли они ознакомиться с винной картой", - пишет журналист The Times Мэттью Мур. "Эти фразы, возможно, задумывались как безобидные приветствия, но они могут пасть жертвами кампании за употребление гендерно нейтральной лексики при обращениях к группам представителей обоих полов", - сообщает издание. Старт полемике дала во вторник британская радиоведущая Джейн Гарви (передача Woman's Hour, "Би-би-си"). Она заявила, что обращение "Привет, парни!", если в компании есть женщины, неуместно при любых обстоятельствах, и предложила заменить guys на people ("народ", "люди" в качестве обращения к группе людей. - Прим. ред.). Откликнувшись на записи Гарви в Twitter, десятки людей, как мужчины, так и женщины, выразили свое недовольство обращениями. Со своей стороны, лингвист и феминистка Дебора Кэмерон (Оксфордский университет) написала: "Не спорю, такие слова, как chairman ("председатель", дословно "мужчина-председатель". - Прим. ред.), пронизаны сексизмом, но, по-моему, обращения типа guys и dude ("чувак". - Прим. ред.) - более сложный случай". Она указала, что эти слова относятся к разговорной лексике, и отметила, что guys выражает дружелюбие, но не намекает на неуместное заигрывание. Источник: The Times